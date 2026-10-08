Detenida en Jaén una mujer acusada de estafar a farmacias mediante el intercambio de medicamentos

Archivo - Imagen de una farmacia/Archivo - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a una mujer como presunta autora de un delito relacionado con la obtención fraudulenta de medicamentos. A la arrestada se le acusa de engañar y distraer a los empleados de los establecimientos farmacéuticos para cambiar fármacos y apropiarse de productos de mayor valor.

La investigación se inició a raíz de la presentación de dos denuncias. La presunta autora accedía a distintas farmacias de la capital jiennense y, aprovechando momentos de descuido de los dependientes, realizaba maniobras de engaño para intercambiar medicamentos con el objetivo de apropiarse ilícitamente de productos de un valor económico superior.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar plenamente a la sospechosa, que ya había cometido con anterioridad hechos idénticos en diferentes oficinas de farmacia, procediéndose finalmente a su localización y detención.

La investigación continúa abierta con el fin de determinar si la detenida pudiera estar relacionada con otros hechos de similares características y para esclarecer la posible existencia de más establecimientos afectados en la zona.

Ante este tipo de sucesos, la Policía Nacional ha recordado a los profesionales del sector la importancia de extremar las medidas de vigilancia y control durante la dispensación y manipulación de los medicamentos. Asimismo, se recomienda comunicar de inmediato cualquier comportamiento o hecho sospechoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.