Detenida en Linares (Jaén) tras ser acusada de robar joyas a la anciana para la que trabajaba de asistenta

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a una mujer acusada de robas joyas en la casa de la anciana para la que trabajaba como asistenta. Seguidamente las vencía en diferentes establecimientos de compra-venta de metales preciosos de la localidad.

La investigación comenzó en el marco de comprobaciones rutinarias que los agentes realizan en los establecimientos de compra-venta cuando detectaron un elevado número de operaciones efectuadas en un corto espacio de tiempo por la misma persona. Se pudo constatar hasta trece ventas de joyas de oro, entre los meses de julio a septiembre de 2025, con un valor aproximado de 9.000 euros.

Las gestiones practicadas permitieron identificar plenamente a la presunta autora, quien, en ese periodo, acudía con regularidad al domicilio de la víctima para realizar labores domésticas.

Aprovechando la confianza y la situación de vulnerabilidad de la dueñas de la casa, habría sustraído joyas de gran valor económico y sentimental, que posteriormente vendía en comercios de compra-venta de oro.

Durante la investigación, la perjudicada reconoció como suyos, numerosos lotes de joyas de los establecimientos, valorados en unos 4.000 euros, y que ya han sido devueltos a su legítima propietaria.