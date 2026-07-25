Detenido tras apuñalar a un hombre en el casco histórico de Jaén

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén al presunto autor de una agresión con arma blanca en el casco histórico de la capital en la madrugada de este viernes.

Según ha facilitado el Cuerpo a Europa Press, la víctima, de 59 años, resultó herida tras ser apuñalado en una pierna en plena calle Martínez Molina.

De este modo, la Policía Nacional ha confirmado la detención del presunto agresor en la misma madrugada tras confirmarse el suceso.