Detenido un conductor tras huir a toda velocidad al intentar ser identificado por agresión sexual en Guadix (Granada)

Un hombre ha sido detenido en el término municipal de Huéneja tras una peligrosa persecución a gran velocidad durante 30 kilómetros por la A92. Realizó una peligrosa huida con tras intentar ser identificado por un presunto caso de agresión sexual. - POLICÍA LOCAL DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido en el término municipal de Huéneja, al norte de la provincia de Granada, tras una peligrosa persecución a gran velocidad durante 30 kilómetros por la autovía A92. El ahora arrestado comenzó una huída en la que realizó maniobras peligrosas tras intentar ser identificado por policías municipales de Guadix por un presunto caso de agresión sexual. Un agente resultó lesionado en la intervención.

La Policía Local de Guadix señala en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, que los hechos tuvieron lugar durante la noche del 7 de octubre cuando agentes municipales intentaron identificar a un conductor en relación con un presunto intento de agresión sexual.

El individuo comenzó entonces una huida a gran velocidad en coche en la que, según la Policía, realizó maniobras peligrosas y puso en riesgo tanto a los agentes como a quienes circulaban por la autovía A92.

La persecución se prolongó durante unos 30 kilómetros por esta carretera y finalizó en Huéneja, donde la actuación, que también contó con la colaboración de varias patrullas de la Guardia Civil, concluyó con la detención del hombre. Como consecuencia de la intervención, uno de los agentes resultó lesionado.

La Policía Local señala que al detenido se le atribuyen presuntamente delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Si bien el cuerpo municipal no ofrece más detalles sobre el presunto delito de agresión sexual por el que inicialmente se persiguió al ahora arrestado, en la misma publicación sobre los hechos la Policía Local hace un llamamiento a "extremar las precauciones al conocer personas a través de plataformas de citas". Y propone que, en el caso de que se usen, se informe a alguien de confianza, se quede inicialmente en lugares públicos y se solicite ayuda ante cualquier situación de riesgo.