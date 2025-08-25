Un detenido en Granada por grabar a una mujer cuando se duchaba en el vestuario de un centro deportivo

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito Sur de Granada han detenido a un varón de 30 años como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras haber grabado con la cámara de su teléfono móvil a una mujer que se encontraba tomando una ducha en el interior del vestuario femenino de un centro deportivo.

Según el relato policial detallado en un comunicado, la investigación comenzó a partir de la recepción de una denuncia en la que una ciudadana informaba de una violación de su intimidad cuando se encontraba en un vestuario femenino de un centro deportivo de la capital.

En la denuncia la victima relataba que, tras haber estado realizando un entrenamiento en dichas instalaciones deportivas, se había dirigido hasta el vestuario femenino e introducido en una de las duchas. A los pocos minutos de estar allí pudo observar una mano que sostenía un teléfono móvil justo por encima de la ducha, comenzando a gritar tras ser sorprendida en tales circunstancias. Cuando pudo salir, la víctima no tuvo oportunidad de ver a nadie por las inmediaciones.

Tras concluir la investigación, los agentes pudieron identificar y detener al presunto autor, un varón de 30 años, quien, al parecer, también era usuario de dicho centro deportivo. El individuo, tras prestar declaración, ha quedado en libertad y a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.