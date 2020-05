Detenido un joven acusado de un robo en la guardería de Moraleda de Zafayona (Granada)

GRANADA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven en Moraleda de Zafayona (Granada) como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza perpetrados en la guardería municipal, en una explotación agrícola y en una vaquería de esa localidad, en los que habría sustraído efectos valorados en aproximadamente 11.000 euros.

En el marco de la operación Horniceros, la Guardia Civil, según ha informado en una nota de prensa, ha investigado estos robos, que se produjeron entre los días 30 de marzo y 5 de abril. El primer robo ocurrió en la guardería municipal. El joven detenido presuntamente "saltó la valla perimetral, rompió la cámara de seguridad y forzó una de las puertas para acceder al interior de la guardería; lo registró todo y robó un extintor, un aparato de radio y una televisión".

Los dos robos siguientes se produjeron el 4 de abril. El primero ocurrió durante la tarde en una vaquería del municipio, donde supuestamente "sustrajo al menos seis chapas galvanizadas". El segundo fue perpetrado durante la madrugada del día siguiente en una explotación agrícola del término municipal de Alhama de Granada, pero cercana a la localidad de Moraleda de Zafayona.

Allí habría forzado las puertas de entrada al cortijo y a una nave de aperos para apoderarse de un motocultor, un compresor, dos motosierras, una vibradora, una sopladora, dos cámaras de vigilancia y una piscina desmontable con su depuradora.

La Guardia Civil de Huétor Tájar abrió una investigación y puso en marcha la operación Horniceros. Las pesquisas apuntaron rápidamente al joven detenido y los investigadores descubrieron además que poseía una casa cueva en la localidad donde "pudieran estar guardados los efectos robados ante la dificultad actual para venderlos como objetos de segunda mano".

De hecho, en la cueva, los agentes encontraron la radio robada en la guardería, las chapas galvanizadas robadas en la vaquería y el motocultor y la piscina desmontable robadas en la explotación agrícola, por lo que el joven fue detenido como presunto autor de los tres robos.

Posteriormente la Guardia Civil ha conseguido localizar y recuperar el resto de los objetos robados: la televisión robada en la guardería, las dos motosierras, la vareadora, el compresor y las dos cámaras de seguridad.

El Instituto Armado, no obstante, no da por cerrada la investigación y no descarta nuevas detenciones, ya que se sospecha que en los tres robos participó alguna persona más.