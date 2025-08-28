DGT activa este viernes la operación 'Retorno del verano 2025' en Andalucía con más de 1,1 millones de desplazamientos

Archivo - Vehículos en el acceso a Sevilla en la operación retorno. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes a las 15,00 horas el dispositivo de control y vigilancia Operación Especial 'Retorno del verano 2025' para dar cobertura a los 1.113.200 desplazamientos de largo recorrido que se prevén en las carreteras andaluzas hasta la madrugada de este domingo y así facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras donde se prevé mayor afluencia de vehículos.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recomendado "a quienes estos días vayan a emprender la vuelta a casa" que afronten el regreso "con programación, informándose de las carreteras y horas en las que se prevén mayor carga de vehículos, así como de las condiciones meteorológicas en la zona".

"En el momento en el que el conductor se pone frente al volante, debe hacerlo respetando al máximo las normas de circulación y siguiendo las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico en caso de que determinen modificaciones en la circulación", ha añadido en una nota.

Para garantizar la seguridad vial durante esos días, desde los Centros de Gestión de Tráfico --con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día-- se dará un "especial" servicio antes, durante y después de la operación especial, acompañado de la labora de los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

Además, los medios aéreos (helicópteros y drones), que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en Andalucía, se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo, informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando "especial atención" a aquellas que previsiblemente vayan a soportar un mayor número de desplazamientos, como la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria por el acceso a zonas turísticas de descanso y de segunda residencia.

Con esta operación se cierran los dispositivos especiales de la temporada estival, diseñados para dar cobertura a los 22.186.560 desplazamientos de largo recorrido previstos en Andalucía desde el 4 de julio hasta el próximo domingo 31 de agosto, un 2,5% más que en la campaña del pasado verano.

En dicho periodo se han desarrollado cuatro operaciones: 1ª Operación Salida, del 4 al 6 de julio; Operación 1º de Agosto; del 14 al 17 de ese mismo; Operación 15 de agosto y, ahora la Operación Retorno del Verano.

UN INCREMENTO DEL 5% EN LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO

Al tráfico habitual por vacaciones, se unen cada año los vehículos matriculados en otros países europeos que vienen a España o que transitan por ella hacia otros puntos como Portugal o países del norte de África.

Entre ellos, se encuentran los que se engloban dentro de la Operación Paso del Estrecho (OPE), donde las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año.

Para darle cobertura, la DGT ha desarrollado un plan especial que cubre las rutas principales --como el Corredor Mediterráneo, el Corredor Central y la Vía de la Plata-- y que cuenta con un despliegue humano de más de 27.000 personas.