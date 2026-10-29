La DGT pone en marcha el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación de 'Todos los Santos'

Imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Salida con motivo de la festividade del Día de Todos los Santos desde la tarde de este viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Este período festivo propiciará un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria, por lo que la circulación se verá incrementada con desplazamientos de largo y corto recorrido, muchos de los cuales estarán motivados por la tradicional visita en estas fechas a los cementerios de las poblaciones de la geografía nacional, tal y como ha subrayado la entidad en una nota de prensa.

Para dicha operación, la DGT dará cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos --Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera--, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos y velando por su Seguridad Vial.

Este año, la Operación Especial da comienzo a las 15,00 horas del viernes 30 de octubre y continua hasta las 00,00 horas del lunes 2 de noviembre. Así, el flujo de tráfico de salida dentro de esta operación será más espaciado debido a que los viajes se distribuirán a lo largo del viernes 30 y de la mañana del sábado 31. En Andalucía, el retorno se producirá el lunes 2, por ser festivo.

Desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial. Con un total de 101 personas entre funcionarios y personal técnico especializado en cada uno de los Centro de Gestión que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

Se dispone de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras en la Comunidad Autónoma, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Se prevé que, en esta operación especial, por la Comunidad Autónoma de Andalucía se produzcan 1.068.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera. Las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A- 7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Por provincias, de los 1.068.000 se dividirán, en concreto, en 68.200 en Almería; 134.000 en Cádiz; 103.500 en Córdoba; 121.200 en Granada; 109.500 en Huelva; 52.300 en Jaén; 217.500 en Málaga y 261.800 en Sevilla.