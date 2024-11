Díaz señala que la vivienda "no es prioritaria" para el Gobierno de Sánchez, en contraste con la apuesta de la Junta

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha afirmado este miércoles en Córdoba que en su departamento están "absolutamente centrados en el tema de la vivienda", porque "es un problema que tenemos todos", de ahí que "la vivienda se haya convertido en algo prioritario para el Gobierno andaluz", e igualmetne "debería ser prioritario para el Gobierno de Pedro Sánchez" y, sin embargo, "no lo es", en contraste con la "apuesta" de la Junta por promover "vivienda asequible".

Así lo ha resaltado Díaz, durante su intervención en un desayuno-coloquio del Grupo Joly, organizado por 'El Día de Córdoba' y presentado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, donde ha explicado que prueba de dicha actitud del Gobierno de España ante el problema de la vivienda fue "la aprobación de una Ley de Vivienda que nació absolutamente sin consenso con las comunidades autónomas", y "sin el consenso del sector".

Además, según ha señalado, "estuvo apoyada por los grupos más radicales del arco parlamentario", dando lugar a "una ley intervencionista, que lo que hace es retirar vivienda del mercado" y, en la actual situación, "eso no puede ocurrir", porque "se está incrementando el precio de la vivienda, tanto en venta, como en alquiler, y las personas más vulnerables y también los jóvenes son incapaces de encontrar una vivienda que puedan pagar, para poder poner en marcha su proyecto de vida".

Por el contrario y según ha argumentado la consejera, "en Andalucía no creemos en el intervencionismo", consideranto que lo que hay que hacer "es poner más vivienda asequible en el mercado", lo cual no casa con el hecho de que "la Ley de Vivienda del señor Sánchez esté retirando vivienda del mercado" del alquiler, en concreto la que pertenece a "pequeños propietarios que han trabajado toda su vida para tener una vivienda" y poder obtener "un alquiler" la misma, pero "ahora mismo esa ley no le permite tener garantías jurídicas para ponerla en alquiler".

Es más, estos pequeños propietarios "tienen miedo a que les dejen de pagar el alquiler, porque hay 'inquioocupas' ahora mismo, está prevista esa 'inquioocupación' y también se le puede ocupar la vivienda ilegalmente", de ahí que sean necesarias "garantías para los propietarios, para que no retiren la vivienda del mercado y para que no se vayan a otras formas de alquiler que existen y que traen sus consecuencias al mercado del alquiler habitual".

Por eso, desde la Junta de Andalucía se promoverá, como ya está haciendo, "más vivienda asequible y, por supuesto, estamos trabajando ya en ese anteproyecto de ley" sobre vivienda en Andalucía y, tras "haberlo sometido a exposición pública, estamos analizando todas y cada una de las alegaciones recibidas y trabajamos para presentarlo en el primer semestre de 2025 al Consejo de Gobierno y poder iniciar su tramitación parlamentaria".

Además, en los presupuestos de su consejería para 2025 se han incrementado las partidas para vivienda, de forma que "son 526 millones de euros directamente" los que se dedicarán para la "promoción" y "rehabilitación de vivienda", si bien a esa cantidad hay que sumarle "300 millones de euros también en incentivos fiscales".

En total, según ha subrayado Rocío Díaz, serán "800 millones de euros" de presupuesto para vivienda, que "ha aumentado significativamente", en concreto "un 7,5% aproximadamente con respecto al ejercicio anterior", y ello sin olvidar "que hemos duplicado" las partidas para esta materia, "con respecto al último presupuesto del PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía", de modo que "el Gobierno de Juanma Moreno" hace "una apuesta dedicida por la vivienda".