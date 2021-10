Diez artistas andaluces del programa 'A secas. Artistas andaluces de ahora' presentan sus trabajos ante galeristas

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) ha anunciado que este viernes 22 y el sábado 23 de octubre tendrá lugar en dicho espacio las dos jornadas de presentación de los trabajos de los diez artistas andaluces seleccionados en la convocatoria 2021 del programa 'A secas. Artistas andaluces de ahora', que cumple su cuarta edición.

Los seleccionados, nacidos con posterioridad a 1988 son Delia Boyano (Málaga, 1994), Laura García Bautista (Níjar, Almería, 1999), Fernando García Méndez (Coín, Málaga, 1988), Andrés García Vidal (Sevilla, 1991), Julia Martos (Córdoba, 1989), Federico Miró (Málaga, 1991), María Mrntrd (Granada,1993), Samuel Perea Díaz (Marchena, Sevilla, 1988), Eduardo Rodríguez (Almedinilla, Córdoba, 1996) y Lucía Tello (Sevilla, 1996), según ha explicado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Los artistas durante dos jornadas, 22 y 23 de octubre, expondrán en diferentes encuentros ante críticos, galeristas y comisarios los trabajos por los que han sido seleccionados.

'A secas. Artistas andaluces de ahora' tiene como objetivo potenciar las relaciones entre los artistas de las nuevas generaciones, las galerías y la crítica de arte, contando para ello con destacados profesionales de estos sectores que desarrollan su actividad en el Estado español. El proyecto mantiene su origen dinamizador como lugar de encuentro, de intercambio y de debate.

El jurado de esta edición que seleccionó a los artistas estuvo compuesto por la comisaria y crítica de arte de Babelia (El País) desde enero de 2017, Bea Espejo, la licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y crítica de arte, Luisa Espino, y el escritor, crítico literario y de arte, comisario de exposiciones, Javier Montes.

MESAS REDONDAS

Además de estos encuentros se celebrarán una serie de mesas redondas a lo largo de las dos jornadas con intervención de expertos en arte, investigadores, galeristas y críticos.

El programa de estas mesas redondas del día 22 de octubre es de 10,00 a 11,00 horas es la conferencia del Retrato del artista anti-adolescente, de 16,00 a 17,00 horas es la mesa redonda que abarca la crítica de arte y las nuevas generaciones.

Para el sábado 23 de octubre, está programada de 13,00 a 14,00 horas la mesa redonda de las galerías de arte contemporáneo y las nuevas generaciones.

ARTISTAS SELECCIONADOS CONVOCATORIA 2021

El CAAC ha explicado que los artistas seleccionados son Delia Boyano (Málaga, 1994) es graduada en Bellas Artes (2016) por la Universidad de Málaga, y tiene un Máster en Performance Design and Practice en Central Saint Martins College of Arts and Design (Londres, 2018).

Otra es Laura García Bautista (Níjar, Almería, 1999), quien es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Comenzó interesándose por la pintura, pero la experimentación con otras artes y sus inquietudes personales con respecto a diferentes temas extra artísticos, fueron conduciendo su trabajo hacia el campo de las artes visuales.

También Fernando García Méndez (Coín, Málaga, 1988), licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, desde la ingenuidad o la fascinación propia del apercibimiento infantil, concibe su obra como un conjunto movedizo en el que cada pieza contiene un mapa propio, conceptual e imaginario.

Andrés García Vidal (Sevilla, 1991), quien es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2014) y máster en Fine Art and Design por el Sandberg Instituut en Ámsterdam (2018).

Julia Martos (Córdoba, 1989) es artista visual y programadora. Ha cursado la licenciatura de Bellas Artes por la Universidad de Granada, el Máster de Producción Artística en la Universitat Politècnica de València y el Máster Film Programming and Curating de la Birkbeck University of London.

Federico Miró (Málaga, 1991) es licenciado de Bellas Artes por la Universidad de Málaga y ha realizado el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid.

María Mrntrd (Granada, 1993) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y actualmente se encuentra realizando en doctorado en dicha universidad.

Samuel Perea Díaz (Marchena, Sevilla, 1988) se graduó en 2013 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y en la actualidad, desarrolla una residencia de investigación artística desde un posgrado de Arte Sonoro en la Universidad de las Artes de Berlín.

Eduardo Rodríguez (Almedinilla, Córdoba, 1996) es graduado en Bellas Artes y Mención en diseño gráfico por la Universidad de Granada y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga.

La última seleccionada es Lucía Tello (Sevilla, 1996), quien es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y actualmente cursa el Máster en Arte, Idea y Producción en esta universidad.