Diez iniciativas, entidades y profesionales serán reconocidos este miércoles en los premios 'Vida en Acción' 2026

Archivo - A diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha anunciado que reconocerá el próximo 7 de octubre a una decena de iniciativas, entidades y profesionales con los Premios 'Vida en Acción' 2026, unos galardones que distinguen buenas prácticas y proyectos "que contribuyen a mejorar la vida de las personas y a generar un impacto social positivo en la provincia".

En concreto, la gala tendrá lugar en el Auditorio Caja Rural de Granada y estará conducida por la periodista Ana Martín Rosa y el actor y humorista José de Luna 'Josete', conocido por su participación en la película 'Campeones', según ha concretado la institución provincial en una nota.

Los Premios 'Vida en Acción', impulsados por la Diputación de Granada a través del área de Bienestar Social y Familia, reconocen cada año el compromiso de municipios, entidades sociales, empresas, organizaciones y profesionales que trabajan para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía "y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, participativa y cohesionada". La convocatoria contempla distintas categorías vinculadas a los Servicios Sociales Comunitarios y al conjunto de iniciativas que se desarrollan en la provincia.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha destacado que "los Premios 'Vida en Acción' son una manera de poner rostro y dar visibilidad a tantas personas, entidades y profesionales que trabajan cada día para mejorar la vida de los demás. Detrás de cada candidatura hay un proyecto, pero también hay compromiso, esfuerzo y una forma de entender los servicios sociales desde la cercanía, la participación y la atención a las personas".

Duque ha señalado que "Granada cuenta con una red social extraordinariamente activa, formada por ayuntamientos, asociaciones, profesionales, empresas y entidades que son capaces de convertir las necesidades en oportunidades y de impulsar proyectos que transforman nuestras comunidades", al tiempo de afirmar que "con estos premios queremos reconocer ese trabajo y, al mismo tiempo, compartir y poner en valor buenas prácticas que pueden servir de inspiración en otros municipios y territorios de nuestra provincia".

En la Categoría I, Municipios y otros entes locales, el Premio 'Vida en Acción' 2026 recae en el Ayuntamiento de Alhendín, por el proyecto 'Más libros, más libres', una iniciativa destinada a "facilitar el acceso a los libros y al conocimiento entre niños y adolescentes, "fomentando al mismo tiempo el cuidado de los bienes comunes y la socialización".

En esta misma categoría, el Ayuntamiento de Fornes recibe una mención por 'Un Año Intergeneracional', una iniciativa comunitaria que "promueve la convivencia y el aprendizaje entre generaciones mediante actividades educativas, culturales, saludables y de participación ciudadana". De este modo, el proyecto favorece el envejecimiento activo, la participación infantil y la cohesión social, "generando espacios de encuentro entre personas de distintas edades".

En la Categoría II, Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, el Premio corresponde al Banco de Alimentos de Granada por el proyecto '30 años transformando excedentes alimentarios en oportunidades de vida (1995-2025)'. La iniciativa "integra la recuperación de excedentes alimentarios y su distribución solidaria con acciones de participación y sensibilización social y medidas dirigidas a favorecer la inserción sociolaboral".

La Asociación Mírame obtiene una mención por su Escuela de Verano para Personas con Trastorno del Espectro Autista, una iniciativa que se desarrolla de forma ininterrumpida desde 2011 "y que favorece la inclusión y la autonomía de las personas participantes, al tiempo que facilita la conciliación familiar". En 2025, el programa contó con participantes procedentes de 17 municipios de la provincia.

También recibe una mención la Asociación La Esperanza por su Taller de Teatro Inclusivo, "un proyecto en el que personas con discapacidad intelectual y física asociada participan en todas las fases del proceso creativo y de representación junto a voluntariado y personas externas a la asociación". Así, utiliza la cultura y las artes escénicas como herramientas para favorecer la participación, las relaciones sociales y la integración.

En la Categoría III, Entidades y empresas del sector privado, el Premio 'Vida en Acción' 2026 es para Ideal de Granada, a propuesta del Jurado, en reconocimiento a su trayectoria como dinamizador de la realidad social de la provincia, especialmente a través de su sección Ideal Sociedad, dedicada a cuestiones como la educación, la salud, la ciencia, el consumo y el bienestar social.

El reconocimiento tiene también en cuenta iniciativas impulsadas por el periódico como los Desayunos Informativos y los Premios Desafío, estos últimos "dirigidos a poner el foco en las personas con discapacidad y en su capacidad de superación, participación y aportación al conjunto de la sociedad".

Asimismo, la mención de esta categoría corresponde a Onconature, por su labor de acompañamiento a pacientes oncológicos en zonas rurales y por el desarrollo de un modelo integral de atención al cáncer desde la Alpujarra. Su propuesta "combina nutrición, ejercicio físico y apoyo psicoemocional, acercando recursos y acompañamiento especializado a personas que viven en entornos rurales".

En la Categoría IV, Equipos y profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, el Premio recae en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Alfacar, por el 'Programa de Alimentación para familias del municipio de Alfacar'. El jurado ha valorado el "papel protagonista" que se otorga a las personas usuarias en sus propios procesos de cambio social, así como la visibilidad que el programa proporciona al trabajo de intervención con menores y familias desarrollado desde los Servicios Sociales Comunitarios.

Por último, en la categoría de Cooperación internacional para el desarrollo, la mención es para el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) con motivo de sus 25 años de trayectoria, en reconocimiento a su labor como red pública que agrupa a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales andaluzas para "impulsar la cooperación internacional para el desarrollo y la solidaridad global desde el territorio andaluz".

Además, la gala contará con una mención especial a la Universidad de Granada, por su carácter pionero y su reconocimiento internacional en el ámbito del envejecimiento activo, la intervención y la formación dirigida a las personas mayores. En este ámbito, destacan iniciativas como el Aula Permanente de Formación Abierta (APFA), el APFA Virtual, el Aula de Mayores 'Ciudad de Granada', el Proyecto Ofecum y el Programa Sénior UGR.