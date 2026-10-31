La Diputación y el Ayuntamiento de Granada trabajan para reforzar las conexiones aéreas y terrestres con Madrid

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. - PP DE GRANADA

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha anunciado este sábado 31 que, junto al Consistorio de la capital, están "intensificando" las gestiones y los contactos con diferentes compañías de transporte para estudiar alternativas que permitan reforzar las conexiones aéreas y terrestres entre Granada y Madrid, ante las dificultades de movilidad derivadas del trágico accidente ferroviario ocurrido esta semana en la provincia de Toledo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, están trabajando de manera coordinada con el objetivo "de facilitar nuevas opciones de desplazamiento para los granadinos que, por motivos laborales, familiares o de cualquier otra índole, necesiten viajar a la capital de España", según ha precisado la institución provincial en una nota.

En este sentido, ambas instituciones mantienen conversaciones con diferentes operadores para estudiar la posibilidad de ampliar las conexiones disponibles, tanto por vía aérea como terrestre, atendiendo a las necesidades de movilidad que se están produciendo como consecuencia de esta situación.

Rodríguez y Carazo han coincidido en señalar que "somos conscientes de las dificultades que están atravesando muchas personas que necesitan desplazarse entre Granada y Madrid. En unas circunstancias tan dolorosas estamos poniendo todos los medios para facilitar alternativas de transporte a los ciudadanos".

En este contexto, la Diputación de Granada cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder atender, dentro de los procedimientos legalmente establecidos, las necesidades económicas que pudieran derivarse de la puesta en marcha de medidas destinadas a mejorar las conexiones mientras persista la situación actual.

Ambas instituciones confían en que las conversaciones que se están desarrollando permitan concretar durante los próximos días nuevas alternativas de transporte, cuyos detalles se comunicarán una vez que estén confirmadas las condiciones para su puesta en funcionamiento.