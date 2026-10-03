La Diputación de Córdoba avanza en la gestión inteligente del Camino Mozárabe a su paso por la provincia

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, junto al alcalde de Obejo (Córdoba), Pedro López, y el presidente de la Asociación de los Amigos del Camino Mozárabe de Santiago, Joaquín Gómez. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

OBEJO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha presentado en Obejo los avances que el programa europeo 'Camino Vertical' está realizando para incrementar el conocimiento del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la provincia cordobesa, poniendo en valor el patrimonio histórico, cultural, natural, paisajístico y gastronómico y promoviendo su desarrollo sostenible y turístico.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, ha explicado que "el objetivo de este proyecto transfronterizo, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027), es transformar este itinerario en un producto turístico, dinámico, seguro y adaptado a los requerimientos del siglo XXI".

Para ello, se ha actualizado la web 'www.caminomozarabesantiago.es', transformando la información plana en una "inmersión completa" con actualización de contenidos multimedia, con "exhaustivos detalles de equipamientos y servicios, y datos de interés municipal y patrimonio local".

Además, Ruz ha señalado que "se está trabajando para conseguir una gestión centralizada de reservas y estados de 'check-in', un servicio digitalizado de registro de viajeros y conexión automatizada y obligatoria con el Ministerio de Interior".

Asimismo, "estas infraestructuras digitales se complementan con el despliegue de tótems interactivos, pantallas informativas y códigos QR instalados en puntos emblemáticos para ofrecer al caminante información cultural, gastronómica, climatológica y de seguridad en tiempo real", ha comentado la delegada.

Para Ruz, todas estas actuaciones "conseguirán incrementar el conocimiento histórico y cultural de la provincia, la mejora de la accesibilidad y la experiencia del usuario, así como la generación de oportunidades socioeconómicas para el comercio, la hostelería y las empresas locales, y el fomento la cultura autóctona y la fijación de población al territorio rural".

En contexto, en el acto, celebrado en el Hogar del Pensionista, también han estado presentes, el alcalde del municipio, Pedro López, y el presidente de la Asociación de los Amigos del Camino Mozárabe de Santiago, Joaquín Gómez.

La Diputación de Córdoba es uno de los doce socios que participan en el proyecto 'Camino Vertical', con un presupuesto total de más de 2,6 millones de euros, cofinanciado en un 75 por ciento por la Unión Europea y dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), enfocado a la protección, desarrollo y promoción de los recursos turísticos y el patrimonio asociado a los Caminos Jacobeos del Oeste Ibérico, entre los que se encuentra el Camino Mozárabe de Santiago que pasa por la provincia de Córdoba.

En este proyecto participan, además de la institución provincial, las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Huelva, Zamora, Ourense a través de Inorde, y Sevilla, con Prodetur, y la Junta de Extremadura por parte española, mientras que de Portugal forman parte de la iniciativa el municipio de Barcelos, Turismo do Alentejo y la Entidade Regional de Turismo de Centro de Portugal.