Diputación destina 22.000 euros a la Fundación de la Guardia Civil para impulsar la cultura de ciberseguridad en Granada

Edificio de la Diputación de Granada - DIPTUACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado la concesión de una ayuda de 22.000 euros a la Fundación de la Guardia Civil para el desarrollo del proyecto formativo 'Promoción de la cultura de ciberseguridad en la provincia de Granada', una iniciativa orientada a mejorar la capacitación ciudadana y la prevención frente a los riesgos asociados al entorno digital.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Equipo de Gobierno de la institución provincial, María Vera, quien ha precisado que la acción ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación y que la subvención se enmarca en las actuaciones de apoyo a proyectos de carácter formativo y preventivo que contribuyan al interés general y a la mejora de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

"La transformación digital ofrece enormes oportunidades, pero también plantea nuevos riesgos que debemos saber identificar y prevenir. Desde la Diputación queremos contribuir a que los granadinos y granadinas tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse con seguridad en el entorno digital, especialmente aquellos colectivos que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad ante este tipo de amenazas", ha dicho Vera.

Además, la portavoz ha puesto también en valor la colaboración con la Fundación de la Guardia Civil y ha subrayado que "la prevención y la formación son fundamentales para combatir los delitos y riesgos relacionados con las nuevas tecnologías. Con esta ayuda apoyamos un proyecto que acerca la ciberseguridad a la ciudadanía y que permitirá desarrollar una labor pedagógica para fomentar hábitos seguros en el uso de Internet, los dispositivos electrónicos y los servicios digitales".

Los fondos se destinarán a la adquisición de los equipos informáticos necesarios para el desarrollo de un programa de sesiones formativas sobre ciberseguridad, dirigidas a diferentes colectivos de la provincia. Estas actividades estarán orientadas a prevenir riesgos digitales, fomentar un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías y mejorar la concienciación de la ciudadanía ante las amenazas que pueden surgir en el entorno digital.

La Fundación de la Guardia Civil será la entidad beneficiaria de la ayuda, atendiendo a su experiencia, finalidad estatutaria y capacidad técnica para la ejecución del proyecto formativo.