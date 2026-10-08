La Diputación de Granada acompaña al sector agroalimentario en Fruit Attraction 2026

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, acompaña al sector agroalimentario granadino en Fruit Attraction 2026 - DIPUTACIÓN DE GRANADA

MADRID/GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado este jueves Fruit Attraction 2026, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se celebra esta semana en Ifema Madrid y que reúne a productores, cooperativas, empresas, distribuidores y profesionales de toda la cadena agroalimentaria.

Rodríguez ha recorrido los espacios en los que participan las empresas y cooperativas granadinas, de la mano del vicepresidente V y diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, y ha conocido las novedades que presentan en una de las principales citas internacionales vinculadas a la producción y comercialización hortofrutícola.

El presidente provincial ha destacado "la importancia que tiene el sector agroalimentario para la economía de la provincia y, especialmente, para muchos de nuestros municipios, en los que agricultura, industria agroalimentaria y cooperativismo constituyen una parte fundamental de su actividad económica y del empleo".

En este sentido, ha puesto en valor la presencia de productores granadinos en una feria que permite mantener encuentros profesionales, establecer contactos comerciales y conocer las principales tendencias y retos que afectan actualmente al sector.

"Fruit Attraction reúne durante estos días a buena parte de la cadena agroalimentaria internacional y es un punto de encuentro importante para nuestras cooperativas y empresas, que cuentan con productos de enorme calidad y una importante capacidad comercial y exportadora", ha subrayado.

La presencia granadina se articula también a través de Sabor Granada, la marca agroalimentaria de la Diputación, en una edición en la que las cooperativas de la provincia vuelven a tener una importante representación.

EL PESO DEL COOPERATIVISMO GRANADINO

El cooperativismo agroalimentario de Granada alcanzó en 2025 una facturación cercana a los 1.000 millones de euros y constituye una estructura empresarial especialmente vinculada al territorio, agrupando la producción de pequeños y medianos agricultores y facilitando su comercialización dentro y fuera de España.

Rodríguez ha remarcado, en este sentido, "el papel que desempeñan las cooperativas a la hora de agrupar esfuerzos, ganar dimensión y facilitar que nuestros productos puedan competir y estar presentes en mercados nacionales e internacionales".

La participación granadina en Fruit Attraction está coordinada por FAECA-Cooperativas Agroalimentarias de Granada. En esta edición están presentes nueve cooperativas de distintos puntos de la provincia: El Grupo (Unica Group), Centro Sur, Cooperativa Granada La Palma, Procam, SAT Hortoventas, Los Gallombares, Hortovilla, San Isidro de Loja y Agrícola San Francisco (Cosafra).

"GRANADA, FUERZA COOPERATIVA"

Bajo el lema "Granada, fuerza cooperativa", la participación provincial incluye diferentes iniciativas de promoción y divulgación relacionadas con la producción agroalimentaria granadina. Entre ellas, ha tenido lugar la presentación del nuevo Pasaporte Cooperativo, junto a distintas acciones relacionadas con el espárrago verde dentro de la campaña "Te Quiero Verde" y exhibiciones de cocina en vivo con participación de la IGP del Espárrago Verde y de la Interprofesional del Espárrago Verde de España.

La agenda contempla además reuniones profesionales relacionadas con algunos de los principales asuntos que afectan actualmente al sector. Entre ellas figura el encuentro de trabajo del Grupo Europeo del Tomate (Eucofel), de especial interés para las cooperativas hortofrutícolas por las cuestiones vinculadas a la competitividad y comercialización en los mercados europeos.

Rodríguez ha señalado que "detrás de cada producto que vemos estos días hay agricultores, familias, cooperativas y empresas que trabajan durante todo el año y que forman parte esencial de la economía de Granada. Fruit Attraction es también una oportunidad para conocer su trabajo y la dimensión que ha alcanzado el sector agroalimentario de nuestra provincia".