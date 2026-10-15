La Diputación de Granada destina más de cuatro millones para que el aeropuerto sea base de una compañía aérea

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado el proyecto de presupuestos del Patronato Provincial de Turismo para 2027, aprobado por su Consejo Rector, que asciende a 9.327.510,18 euros - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado el proyecto de presupuestos del Patronato Provincial de Turismo para 2027, aprobado por su Consejo Rector, que asciende a 9.327.510,18 euros y que incorpora como principal novedad una partida de más de cuatro millones de euros destinada a impulsar una estrategia para que el aeropuerto de Granada pueda convertirse en base de operaciones de una compañía aérea.

Desde la institución provincial destacan que la propuesta supone un nuevo paso en la estrategia de conectividad aérea desarrollada por la Diputación y tiene como objetivo conseguir que una aerolínea establezca su base en Granada, ampliando de manera significativa la oferta de conexiones nacionales e internacionales.

"Queremos dar un salto muy importante en la conectividad de Granada. Aspiramos a que nuestro aeropuerto pueda convertirse en base de una compañía aérea, con más vuelos, más destinos y muchas más posibilidades de conexión. Si conseguimos materializar este proyecto, en 2028 podríamos encontrarnos ante el mejor escenario de conectividad de la historia de nuestro aeropuerto", ha señalado.

El presidente provincial ha destacado que esta estrategia responde a un doble objetivo: reforzar la llegada de visitantes y mejorar las posibilidades de desplazamiento de los propios granadinos.

"Cuando hablamos de conexiones aéreas hablamos de turismo, de empleo y de actividad económica, pero también de nuestros vecinos. Queremos que los granadinos tengan más opciones para viajar, para desplazarse por trabajo, por estudios o para visitar a sus familias. Un aeropuerto mejor conectado es también una mejora en la calidad de vida de quienes vivimos en esta provincia", ha afirmado.

UN PRESUPUESTO PARA TURISMO QUE CRECE UN 241% DESDE 2023

El proyecto presupuestario del Patronato Provincial de Turismo para 2027 asciende a 9,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 84% respecto al ejercicio anterior. La evolución adquiere una dimensión significativa al comparar las cifras con 2023, cuando el presupuesto aprobado fue de 2,73 millones de euros. De esta forma, los recursos del Patronato han experimentado un crecimiento del 241% respecto a 2023, multiplicándose por 3,4 en cuatro años.

Rodríguez ha situado este incremento dentro de una planificación turística que combina la mejora de la conectividad aérea, la promoción del destino y el trabajo con los profesionales y empresas del sector. "En 2023 el Patronato de Turismo contaba con un presupuesto de 2,7 millones de euros y para 2027 estamos planteando más de 9,3 millones. Ese incremento nos permite abordar proyectos de mayor alcance, reforzar la promoción y trabajar para que Granada tenga cada vez más presencia en los mercados nacionales e internacionales", ha indicado.

El presidente ha destacado que los recursos previstos para 2027 permitirán mantener y ampliar las líneas de promoción turística, la participación en encuentros profesionales y las actuaciones encaminadas a mejorar la comercialización de Granada como destino.

CERCA DEL MILLÓN DE PASAJEROS Y NUEVAS CONEXIONES

La presentación del proyecto presupuestario coincide con los últimos datos de tráfico publicados por Aena, según los cuales el aeropuerto granadino ha registrado 885.255 pasajeros entre enero y septiembre de 2026, un 4,7 % más que durante el mismo periodo del año anterior.

"Los datos avalan que vamos por el buen camino. Estos resultados se producen en un momento de ampliación de la oferta de conexiones del aeropuerto, con nuevas rutas que comenzarán a operar durante las próximas semanas y que estamos impulsando desde la Diputación", ha dicho Rodríguez.

Entre ellas se encuentran la conexión con Londres-Luton, con inicio previsto para el 27 de octubre, y el nuevo enlace con Oporto, que comienza a operar en noviembre y premite una conexión aérea directa entre Granada y Portugal.

A estas novedades se suma la ruta con Valencia, que tendrá un primer estreno durante las próximas Navidades antes de su puesta en funcionamiento regular prevista para marzo de 2027, así como la recuperación de la conexión con Bilbao.

El presidente de la Diputación ha destacado que la institución viene desarrollando una estrategia propia de conectividad aérea, financiada con recursos de la institución provincial, mediante actuaciones de promoción y comercialización vinculadas a la apertura de nuevas rutas.

"Las conexiones que se están incorporando amplían las posibilidades de nuestro aeropuerto. Pero conseguir un vuelo no es el final del trabajo. Es también el comienzo de una labor de promoción y comercialización para que esas rutas funcionen, se consoliden y permitan que cada vez más personas descubran Granada", ha señalado.

El presidente ha incidido en la importancia de combinar la mejora de las conexiones con acciones específicas en los destinos de origen para dar a conocer la oferta turística de Granada y favorecer la demanda de los nuevos enlaces.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

El proyecto de presupuestos para 2027 contempla igualmente nuevos recursos para reforzar la promoción turística de Granada, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la continuidad de la campaña 'Granada ante el mundo', estrenada recientemente en Tokio y concebida para llevar la imagen de la provincia a grandes escaparates internacionales. La estrategia contempla actuaciones con presencia en ciudades como Ámsterdam, Nueva York y París, entre otras.

Esta línea de trabajo se complementará con la participación del Patronato en las principales ferias nacionales e internacionales, presentaciones de destino, encuentros profesionales y acciones de comercialización con agencias de viajes y operadores turísticos.

Rodríguez ha destacado la importancia de proyectar una imagen de Granada que permita mostrar la diversidad de recursos turísticos de la provincia. "Tenemos una provincia única, con patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía, nieve y costa. Nuestro objetivo es que cada vez más personas conozcan todo lo que ofrecemos y que quienes nos visitan descubran también nuestras comarcas, permanezcan más tiempo y encuentren nuevos motivos para regresar", ha afirmado.

Las líneas de promoción previstas para 2027 buscarán reforzar el posicionamiento de Granada como destino turístico de calidad, favorecer la llegada de visitantes durante todo el año y ampliar el conocimiento de los recursos de los distintos municipios.

La planificación contempla también la presencia de Granada en encuentros especializados y acciones relacionadas con segmentos turísticos como cultura, patrimonio, naturaleza, turismo activo, gastronomía y turismo de congresos y reuniones.

TRABAJO CON EL SECTOR TURÍSTICO

El presidente de la Diputación ha situado también la colaboración con el sector profesional como uno de los ejes de las actuaciones previstas para 2027. Y ha señalado la importancia de mantener una coordinación permanente con empresarios turísticos, alojamientos, hostelería, agencias de viajes, operadores y entidades vinculadas a la promoción y comercialización del destino.

"El turismo de Granada es también el resultado del trabajo diario de miles de profesionales, autónomos y empresas. Por eso es fundamental escuchar al sector, conocer sus necesidades y compartir objetivos trabajando de la mano. Cuando sumamos esfuerzos y trabajamos en una misma dirección, tenemos más posibilidades de aprovechar las oportunidades que se presentan", ha expresado.

"Queremos una Granada mejor conectada, más conocida fuera de nuestras fronteras y capaz de ofrecer nuevas experiencias a quienes nos visitan. Pero también queremos que nuestros vecinos tengan más posibilidades para viajar y que el turismo siga siendo una fuente de oportunidades para nuestra provincia", ha concluido.