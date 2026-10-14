La Diputación de Granada impulsa Geofolk, encuentro que une músicas de raíz y creación contemporánea en el Geoparque

1125208.1.260.149.20261014141840 Presentación de Geofolk por parte de la diputada de Cultura y el alcade de Huéscar. La programación se desarrolla en la localidad del norte de la provincia entre el 16 y el 18 de octubre con numerosas actividades. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Huéscar han presentado el festival Geofolk, un encuentro dedicado a las músicas de raíz y la creación contemporánea en el Geoparque de Granada que tendrá lugar en esa localidad, al norte de la provincia, del 16 al 18 de octubre, con un previo de actividades para escolares de la comarca desde el día 13 en el Teatro Oscense.

La iniciativa presentada este miércoles por la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto al alcalde de Huéscar, Ramón Martínez, propone un diálogo entre la tradición musical, el folclore y los nuevos lenguajes artísticos a través de una programación que combina conciertos, actividades didácticas, talleres, intervenciones audiovisuales y propuestas escénicas para públicos de todas las edades.

Caracuel ha destacado la importancia de respaldar iniciativas que acercan la cultura a los municipios y ponen en valor la identidad de los territorios. "Geofolk representa una oportunidad para reconocer la riqueza de nuestras músicas de raíz y demostrar que las tradiciones siguen vivas cuando se comparten, se transmiten y encuentran nuevas formas de expresión. La cultura es una herramienta fundamental para preservar nuestras señas de identidad y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías de encuentro entre generaciones y sensibilidades artísticas", ha dicho.

Además, ha subrayado la relevancia de celebrar propuestas culturales de esta naturaleza en el Geoparque de Granada, un territorio con un patrimonio natural, histórico y etnográfico singular. "Apostar por la cultura en nuestros pueblos significa generar oportunidades, atraer visitantes y contribuir a dinamizar la vida social y económica de las comarcas. Geofolk permite descubrir Huéscar y su entorno desde la música, el folclore y la creación contemporánea, al tiempo que reconoce el trabajo de los artistas y de las agrupaciones que mantienen viva nuestra tradición popular", ha afirmado.

SOBRE GEOFOLK

Durante seis días, el festival convertirá distintos espacios de Huéscar en escenarios para la música y la cultura, con actividades en el Teatro Oscense, la Plaza Mayor, la iglesia de Santa María, el claustro del convento de San Francisco o la Torre del Homenaje, entre otros enclaves.

La programación contará con artistas de diferentes ámbitos y con la participación de agrupaciones tradicionales de la provincia, reforzando el vínculo entre el patrimonio cultural inmaterial y las nuevas formas de creación artística.

La programación arrancará el martes 13 de octubre con una propuesta dirigida al público escolar. El músico Manuel Mateo ofrecerá el concierto didáctico 'Canta, cole, canta', una actividad concebida para acercar el folclore al alumnado de Educación Primaria mediante una experiencia musical adaptada a su edad. La iniciativa tendrá lugar en el Teatro Oscense, con dos sesiones previstas, a las 10 y a las 12 horas. La actividad será gratuita para los centros educativos participantes, previa concertación.

Tras la jornada inicial, el festival retomará su actividad el viernes 16 de octubre con una nueva propuesta educativa. Vanesa Muela presentará 'Tradicanta', un concierto didáctico dirigido al alumnado de Educación Secundaria, también con dos sesiones en el Teatro Oscense.

La jornada continuará por la tarde con un taller de percusión tradicional a partir de instrumentos de cocina, impartido por Vanesa Muela y dirigido a las cuadrillas del Geoparque. La actividad se desarrollará en el Centro de Interpretación del Cordero Segureño y permitirá explorar las posibilidades rítmicas de objetos cotidianos desde la perspectiva de la música tradicional.

La tarde del viernes incluirá, además, distintas intervenciones en el espacio público con la participación de los Coros y Danzas de Huéscar, antes de dar paso a una noche que combinará música, artes visuales y experimentación sonora.

El grupo palentino El Naán actuará a las 20 horas en el Teatro Oscense. A las 22 horas, la Torre del Homenaje acogerá 'Cuerpos de luz', una propuesta de 'videomapping' e intervención lumínica de Cris Beltrán junto a los Coros y Danzas de Huéscar.

El sábado 17 de octubre estará especialmente dedicado al encuentro entre las agrupaciones tradicionales y a la participación de los municipios del Geoparque. La mañana comenzará con el taller de folclore granadino 'De lo popular a lo escénico', impartido por los Coros y Danzas de Granada y abierto a los coros del territorio. A las 12 horas, la Plaza de la Aurora será escenario de 'Folk, Pedida y Mayos', una propuesta a cargo de la Cuadrilla La Cuesta de las Chinas que rememorará una antigua tradición de cortejo junto a las cuadrillas de la comarca.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 13 horas con 'Flash-Folk', encuentro provincial que reunirá en la Plaza Mayor a los Coros y Danzas de Granada, Peligros, Baza y Huéscar, junto a la Hermandad de Ánimas de Castilléjar, la Cuadrilla de Ánimas de Orce, la Cuadrilla de Animeros de Almaciles, la Cuadrilla Cuestas de las Chinas de Huéscar, los Danzantes de Orce y otros grupos de baile de los municipios del Geoparque.

La cita pondrá en común diferentes expresiones del folclore provincial y ofrecerá al público una muestra de la diversidad de las tradiciones musicales y coreográficas de Granada.

La programación del sábado continuará a las 14 horas con el concierto de Supervivientes, que celebrará sus 30 años de trayectoria musical en el quiosco de la Plaza Mayor. A las 15 horas, la gastronomía local, como parte del patrimonio inmaterial tendrá también su espacio con una degustación de olla de trigo en la Plaza Mayor, incorporando la cocina tradicional a una propuesta que busca mostrar la riqueza cultural del territorio desde distintas perspectivas.

Por la tarde, la iglesia de Santa María acogerá, a las 17 horas, el concierto de arpa de Abigail Horro, con su propuesta 'Círculo'. A las 18 horas, el Teatro Oscense recibirá a Karmento con la gira 'La Serrana', mientras que Dani Molina presentará 'Cedazos' a las 20 horas, en dos pases. Esta instalación sonora estará ubicada en los talleres de la iglesia de Santa María y une el pasado con lo más actual.

La jornada continuará con el concierto de Carlos Núñez, previsto a las 22,30 horas en el Teatro Oscense, y con 'Pulsos', un espectáculo de luz y sonido de Cris Beltrán e Ilaria Degradi que tendrá lugar a medianoche en el claustro del convento de San Francisco. Por último, se podrán disfrutar de nuevas intervenciones de los Coros y Danzas y de los Danzantes de Orce en el entorno de la plaza de Santo Domingo y el Teatro Oscense.

El domingo 18 de octubre, Geofolk cerrará su programación con propuestas dirigidas a las familias y una última celebración de la música de raíz. A las 11 horas, el Teatro Oscense acogerá 'El país de los sonidos', un concierto familiar del grupo murciano Malvariche.

La programación incluirá también la obra 'Love, Love, Love', de la compañía Animasur Teatro, galardonada con el Premio Max 2023 al Mejor Espectáculo de Calle. El festival concluirá a las 13,30 horas con el concierto 'De raíz', protagonizado por Vanesa Muela con el acompañamiento de La Cuadrilla La Cuesta de las Chinas, que pondrá el broche final al encuentro.

Las entradas para los espectáculos del Teatro Oscense que requieren reserva podrán obtenerse en la Oficina de Turismo de Huéscar, de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, o a través del teléfono 673 91 18 88. La programación incluye también actividades de acceso gratuito sin reserva y propuestas gratuitas concertadas para escolares.