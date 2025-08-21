La Diputación de Granada inaugura el nuevo Centro de Coordinación y Gestión de Bomberos provincial

Inauguración del nuevo Centro de Coordinación y Gestión de Bomberos provincial de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

OGÍJARES (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado este jueves, 21 de agosto, el nuevo Centro de Coordinación y Gestión de Bomberos Provincial y la Sala de Crisis en Emergencias con la que va a contar la provincia granadina, y que están ubicadas en el municipio de Ogíjares, en un edificio de los Centros Sociales de la Diputación que estaba "abandonado" y que ha sido rehabilitado con una inversión que ha superado los 298.000 euros.

Se trata de unas instalaciones que "consolidan la apuesta" de la Diputación "por reforzar la seguridad, la prevención y la gestión integral de emergencias en la provincia", según ha declarado Francis Rodríguez.

"La Diputación da un paso firme en la modernización de los servicios de bomberos, dotando a la provincia de unas instalaciones modernas, seguras y funcionales, que permitirán coordinar de manera más eficaz la respuesta ante emergencias y centralizar la gestión administrativa y técnica del Consorcio", ha valorado el presidente de la administración provincial.

Según ha detallado la Diputación en una nota, el inmueble donde se ubica este nuevo centro, conocido como la Casa del Administrador, se encontraba "abandonado y en desuso" en los Centros Sociales de la Diputación, y ha sido objeto de una rehabilitación integral.

Las obras, enmarcadas en el Plan de Actuación 2024, han supuesto la renovación completa de oficinas, dependencias y sistemas de suministro y climatización. El edificio cuenta con dos plantas y una superficie útil de 179,50 metros cuadrados, distribuidos en oficinas, archivo, sala de reuniones y una "moderna Sala de Crisis" con capacidad para entre 18 y 20 personas.

En estas dependencias desarrollarán su labor el presidente y vicepresidente del Consorcio, la dirección de la Agencia Provincial, el coordinador jefe de Bomberos, técnicos de emergencias y personal administrativo e informático.

La rehabilitación ha contado con una inversión de 298.828,68 euros (IVA incluido), adjudicada a la empresa Construcciones y Reformas Jumega S.A., y ha tenido un plazo de ejecución de diez meses.

Francis Rodríguez, que ha estado acompañado por los diputados de Emergencias y Cultura, Eduardo Martos y Pilar Caracuel, respectivamente, ha subrayado que "cada euro invertido en emergencias es una inversión en seguridad, prevención y confianza para los granadinos", y ha agradecido el esfuerzo del equipo técnico y del personal de bomberos en este proyecto.

Con esta inauguración, la Diputación ha incidido en defender que "refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención de riesgos y la modernización de los servicios públicos esenciales", dotando a Granada de "una herramienta clave para la coordinación de emergencias a nivel provincial".