La Diputación de Granada incorpora la IA a la gestión de la mayor oferta formativa de 'GranadaEmpleo+'

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de Granada, Antonio Díaz, ha presentado la fase final del proyecto GranadaEmpleo+. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de Granada, Antonio Díaz, ha presentado la fase final del proyecto GranadaEmpleo+, una iniciativa de la Diputación destinada a mejorar la empleabilidad en la provincia y que contempla la puesta en marcha de 118 itinerarios formativos en 58 especialidades diferentes.

Como principal novedad de esta nueva etapa, la institución provincial ha incorporado 'GENIL', un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial que atenderá a la ciudadanía a través de WhatsApp las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Díaz ha señalado que "esta nueva fase de GranadaEmpleo+ supone un salto adelante en nuestra apuesta por la formación como herramienta para acceder al mercado laboral, con una oferta diseñada a partir de las necesidades reales de las empresas y los sectores que están generando empleo en Granada".

El programa permitirá formar a más de 1.700 personas entre finales de 2026 y la primera mitad de 2027, con especial atención a quienes tienen más dificultades para incorporarse o regresar al mercado de trabajo.

Además, el diputado ha destacado la incorporación de GENIL como una herramienta para "hacer que la información y la orientación estén al alcance de cualquier persona, independientemente del municipio en el que viva o de la hora a la que necesite consultar.

La Diputación de Granada se convierte en pionera al incorporar Inteligencia Artificial a la orientación y captación de participantes de un programa público de empleo, acercando la Administración a la ciudadanía a través de una herramienta tan cotidiana como WhatsApp.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL EMPLEO

Para facilitar el acceso de la ciudadanía a la oferta formativa y garantizar que esta llegue a todos los rincones de la provincia, la Diputación de Granada ha implementado GENIL, un asistente conversacional de Inteligencia Artificial integrado en WhatsApp y disponible en el número 676 57 98 74.

A diferencia de los chatbots tradicionales, GENIL puede mantener una conversación con el usuario, conocer su perfil, circunstancias y disponibilidad y recomendarle el itinerario formativo que mejor se adapte a sus necesidades.

La herramienta también proporciona información sobre horarios, especialidades, modalidades, municipios y requisitos de acceso a los diferentes itinerarios.

El asistente puede comunicarse en varios idiomas y, cuando la consulta requiere una atención más especializada, deriva al usuario al personal técnico del Servicio de Formación y Empleo de la Diputación de Granada.

En los próximos días comenzarán 15 nuevos itinerarios formativos en distintos municipios de la provincia, con especialidades como Panadería, en Alfacar y Maracena; Operaciones Básicas de Cocina, en Baza y Granada; Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Eléctricas, en Peligros, Láchar y Loja, o Atención Sociosanitaria, en Monachil.

Paralelamente, se abrirá el plazo de solicitud para otros 40 itinerarios repartidos por toda la geografía provincial, con especial atención a las zonas rurales y a los municipios de menos de 5.000 habitantes, contribuyendo así también a las políticas de lucha contra la despoblación.

Posteriormente se irá publicando el resto de itinerarios contemplados en el proyecto. El programa GranadaEmpleo+ ya cuenta con resultados de sus primeras actuaciones.

En los 18 itinerarios ejecutados entre finales de 2025 y principios de 2026 han participado 231 personas, de las que 110 han logrado hasta el momento su inserción laboral.

Todos los itinerarios son gratuitos e incluyen prácticas profesionales no laborales, formación transversal y orientación laboral. Además, las personas participantes pueden acceder a una beca de formación y asistencia de 13,45 euros por día lectivo asistido, lo que supone aproximadamente 270 euros al mes.

La iniciativa presta especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, entre ellos las personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años --especialmente mujeres--, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Toda la información sobre los cursos disponibles, las próximas jornadas de empleo e inclusión y el acceso al asistente virtual GENIL puede consultarse en la página web oficial del proyecto, granadaempleo.es.

El proyecto global GranadaEmpleo+ cuenta con un presupuesto aprobado de 9.608.887,96 euros, financiado en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y en un 15 por ciento por la Diputación de Granada.