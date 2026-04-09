La Diputación de Granada moderniza el saneamiento y el abastecimiento de agua en Albuñuelas

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado una visita técnica al municipio de Albuñuelas junto al alcalde, José Díaz. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALBUÑUELAS (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado una visita técnica al municipio de Albuñuelas, donde ha comprobado el estado final de las últimas obras realizadas por la institución provincial. En conjunto, las actuaciones suponen una inversión de más de 60.000 euros, centradas en la modernización del saneamiento, el abastecimiento de agua y la pavimentación, resolviendo problemas derivados del envejecimiento de las infraestructuras y garantizando un servicio más eficiente y seguro.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Díaz, ha indicado que "viendo las obras que se han acometido, tengo que felicitar al Equipo de Gobierno por seguir apostando por mejorar el ciclo integral del agua, tanto el abastecimiento como el saneamiento, pero sobre todo por lo bien mantenido y cuidado que tiene su pueblo".

Además, el presidente ha remarcado que "Albuñuelas es uno de los pueblos más bonitos de toda la provincia. Estamos viendo cómo El Valle ha vuelto a estar lleno de vida, verde tras el drama de los incendios, y cómo el municipio sigue creciendo y consolidándose como un referente de la combinación rural, en plena naturaleza, pero con cada vez más servicios gracias al apoyo y el cariño de la Diputación de Granada".

Por su parte, el regidor ha destacado que "gracias a la ayuda de la Diputación, estamos dejando el pueblo impecable, porque cuando nos lo encontramos estaba todo con tuberías de fibrocemento, con instalaciones de agua en tubo galvanizado, todo muy deteriorado. Con estas actuaciones vamos a ganar en seguridad y en salud para nuestros vecinos".

SOBRE LAS ACTUACIONES

En concreto, en la calle Carlos Cano se ha sustituido una antigua red de saneamiento que provocaba continuas averías. Los trabajos incluyen la instalación de nuevas tuberías, la renovación de las conexiones domiciliarias y la ejecución de una nueva calzada de hormigón adaptada al tránsito de peatones y vehículos, incorporando además soluciones que facilitan el drenaje del agua y mejoran la durabilidad del firme.

Por otro lado, en la calle Estación se ha llevado a cabo la sustitución de la red de abastecimiento de agua, muy deteriorada debido a su antigüedad y a las frecuentes roturas. La actuación contempla la instalación de nuevas conducciones más resistentes, la mejora de las acometidas, la renovación completa del pavimento y la adecuación de elementos urbanos.