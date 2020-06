Diputación de Granada pone en marcha un nuevo servicio de apoyo a víctimas de violencia de género

GRANADA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del área de Igualdad ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento y apoyo psicológico a víctimas de violencia de género destinado a mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes que no dispongan de un servicio público de estas características.

El asesoramiento psicológico se realizará de forma no presencial, a distancia, y en caso de que las mujeres no dispongan de acceso a internet, se hará de forma telefónica. No obstante, se contempla, de forma excepcional y dependiendo de los casos, alguna sesión presencial, en el que la psicóloga se trasladará al municipio en el que resida la usuaria.

La diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, ha señalado que este servicio "no pretende sustituir la atención presencial, pero que resulta imprescindible para adecuar recursos complementarios a las nuevas necesidades, y a los nuevos tiempos". "Un servicio que contribuya a conseguir extirpar la vergüenza que para la democracia supone la violencia de género", ha manifestado en un comunicado, en el que ha lamentado que durante el confinamiento "muchas mujeres se han visto obligadas a convivir con su maltratador".

El acceso a este servicio se solicitará en el área de Igualdad a través del teléfono 669534402 en horario de 10,30 a 13,30 horas o de la dirección de correo 'psicoline@dipgra.es'. Una vez comprobado que la solicitud se ajusta a los requisitos requeridos, se les facilitará a las usuarias la cita con las psicólogas.