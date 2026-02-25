El rey, decidido con el orden constitucional ante Milans: "Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás"

Portada del diario "El Noticiero Universal" el día siguiente al intento de Golpe de Estado, en imagen, vemos que la portada recalca la figura del rey en este suceso. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras la emisión en TVE de su mensaje contra el golpe de Estado a la 01.12 del 24 de febrero de 1981, el rey transmitió al general Milans del Bosch su "rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás".

Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles sobre el golpe de Estado del 23F. Titulado, 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero'.

En sus "órdenes" enviadas por telex a Milans del Bosch, --quien tras el asalto al Congreso había emitido un bando en el que asumía el poder en toda la III Capitanía Militar, con sede en Valencia, y había sacado los tanques a las calles de esta ciudad--, el rey le hacía saber también "con toda claridad" que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey".

"Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir con el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las Unidades que hayas movido", le conmina el rey. "Te ordeno --agrega-- que digas a Tejero (que se mantenía en el Congreso con el Gobierno y los diputados en su interior) que deponga inmediatamente su actitud".

JURO QUE NI ABDICARÉ NI ABANDONARÉ ESPAÑA

"Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil. No dudo del amor a España de Mis Generales. Por España primero,. y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".

Milans respondió que cumplirá las órdenes pero avisa de que "Tejero ya no le obedece", extremo que Fernández Campo traslada a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

A las 4 de la madrugada, Fernández Campo llamó de nuevo a Milans del Bosch conminándole a que "esto tiene que acabar de una vez" y le sugiere que difunda un comunicado. Milans anuncia un bando anulando el anterior pero insiste en que Tejero no le obedece y vuelve a insistir en la solución Armada. Finalmente, ordenó la retirada de las tropas y la anulación de su bando de estado de excepción aproximadamente sobre las 05.00.