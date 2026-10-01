Diputación recepciona las obras de ensanche y mejora de la carretera de la Puleva tras una inversión de 2,5 millones

1121915.1.260.149.20261001132911 La actuación en la GR-3418, que conecta Bobadilla con el Camino de Purchil, ha permitido ampliar la calzada de 6 a 10 metros y mejorar la seguridad y fluidez de un enlace utilizado diariamente por más de 9.000 usuarios y un millar de vehículos pesados. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recepcionado este jueves las obras de ensanche y mejora de la carretera provincial GR-3418, en el tramo que conecta la localidad de Bobadilla con las instalaciones de Lactalis Puleva en el Camino de Purchil, una actuación que ha supuesto una inversión de 2.531.429,41 euros y que permite mejorar de manera sustancial las condiciones de circulación y seguridad de una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la provincia.

"Esta era una actuación necesaria y muy demandada porque estamos hablando de una carretera que soporta diariamente el paso de más de 9.000 usuarios y alrededor de un millar de vehículos de alto tonelaje", ha dicho Rodríguez. En este sentido, ha señalado que la Diputación está haciendo un esfuerzo importante para mejorar las carreteras provinciales y garantizar que las comunicaciones entre nuestros municipios y los principales núcleos industriales y económicos se desarrollen en las mejores condiciones posibles.

Además, el presidente provincial ha subrayado que con esta actuación se da respuesta a una necesidad real, "ampliando una carretera que tenía apenas seis metros de anchura y que ahora cuenta con una plataforma mucho más amplia y segura". "No se trata únicamente de mejorar el firme, sino de transformar las condiciones de una vía estratégica, aumentando la seguridad, facilitando la circulación y adaptando la carretera al volumen y al tipo de tráfico que soporta diariamente", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha puesto en valor "el importante esfuerzo que está realizando la Diputación de Granada para mejorar las conexiones y las comunicaciones entre la capital y los municipios del Área Metropolitana, con actuaciones que responden a las necesidades reales de movilidad de miles de granadinos".

Carazo ha destacado especialmente la importancia de esta intervención en el eje de Bobadilla y el Camino de Purchil, "una conexión estratégica entre Granada y la Vega que, con esta actuación, gana no solo en capacidad y fluidez, sino también en seguridad, especialmente en una vía que soporta un importante tránsito de vehículos pesados por la presencia de grandes empresas y centros de actividad económica en su entorno".

La alcaldesa ha señalado que "mejorar esta carretera supone facilitar los desplazamientos diarios de miles de personas, pero también ofrecer una conexión más segura y adecuada a las necesidades de una zona con una importante actividad empresarial". "Granada no puede entenderse de espaldas a su Área Metropolitana y, por eso, es fundamental seguir trabajando de la mano de la Diputación para mejorar unas conexiones que vertebran nuestro territorio y forman parte del día a día de nuestros vecinos", ha concluido.

Por último, Miguel García Cuesta, director general adjunto de Lactalis Puleva, ha resaltado su "agradecimiento a las instituciones que han hecho posible que hoy estemos en esta nueva carretera que beneficia tanto a los consumidores, como los usuarios y las empresas que estamos aquí. Es muy importante porque dota de seguridad a la hora de venir a trabajar y ejercer nuestra actividad, además de mucha más comodidad. Y esto, sin duda, contribuye a mantener la competitividad que tenemos en nuestras plantas de aquí de Granada".

SOBRE LA ACTUACIÓN

La actuación se ha desarrollado entre los puntos kilométricos 1+700 y 3+554, en el tramo comprendido entre Bobadilla y la factoría de Lactalis Puleva. Se trata de una vía de carácter periurbano que constituye una de las principales conexiones de las instalaciones industriales de la zona con el corredor de la A-92 y que registra una elevada presencia de vehículos pesados.

Antes de la intervención, la carretera contaba con dos carriles de tres metros de anchura, sin arcenes de protección y con algunos puntos que presentaban condiciones insuficientes de seguridad y visibilidad para la intensidad de tráfico existente.

Las obras han permitido ampliar y reconfigurar el trazado, pasando de una calzada de seis metros a una plataforma de aproximadamente deiz metros, con dos carriles de 3,50 metros y arcenes de entre uno y 1,50 metros en las zonas con menor presión urbanística. De esta manera, se mejora la capacidad de la vía y se favorece una circulación más fluida tanto para los vehículos ligeros como para los camiones que utilizan diariamente este enlace.

La intervención también ha permitido renovar las infraestructuras vinculadas a la Acequia Gorda, con la sustitución de 19 pasos inferiores y la ejecución de nuevos elementos de conexión y control del sistema de riego. Además, se ha creado un corredor paralelo a la acequia que facilitará las labores de mantenimiento y explotación de estas instalaciones.

Junto a la mejora de la calzada, el proyecto ha contemplado la reposición de accesos y cerramientos de las propiedades colindantes, con 170 metros de nuevos muros, así como actuaciones de adaptación del entorno urbano. Entre ellas, se han ejecutado 1.840 metros de canalización para una futura instalación de alumbrado público y 220 metros de acerado y barandilla para responder a las necesidades de los núcleos de población situados en el entorno de la carretera.

La actuación se completa con importantes medidas de seguridad vial, entre ellas la instalación de 2.674 metros de barrera metálica de protección, la renovación de las marcas viales y la señalización de accesos y puntos de conflicto. Estas medidas permiten ordenar mejor la circulación en un tramo en el que conviven vehículos ligeros, tráfico pesado y vehículos vinculados a las explotaciones agrícolas y fincas del entorno.