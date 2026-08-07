La Diputación rechaza que el alcalde de Sevilla use a Jaén para "minusvalorar" el debate sobre la tasa turística

Archivo - El diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano, en Fitur 2026. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN JAÉN - Archivo

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha mostrado su rechazo a las declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, realizadas en una entrevista concedida a Europa Press, en la que defendió la implantación de una tasa turística para la capital hispalense al considerar que otras ciudades, "como Jaén, a lo mejor no la necesitan". Ante estas afirmaciones, la Administración provincial ha rechazado que se utilice a Jaén "como referencia para minusvalorar el debate o transmitir la idea de que la provincia está al margen de los desafíos del turismo".

La institución provincial ha manifestado en un comunicado su respaldo "pleno" a la respuesta de la Asociación de Empresas de Alojamientos, Turismo Activo, Restauración y Servicios Turísticos de Jaén (TurJaén), al considerar que las declaraciones del regidor sevillano son "desafortunadas" y proyectan "una imagen equivocada de la realidad turística de la provincia".

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha subrayado que "cada territorio tiene derecho a defender el modelo turístico que considere más adecuado para su realidad", pero ha advertido de que "lo que no compartimos es que se utilice a Jaén como referencia para minusvalorar el debate".

Lozano ha recordado que "Jaén lleva muchos años haciendo los deberes y mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en un concepto habitual en las políticas turísticas, la provincia ya apostaba por un modelo basado en el equilibrio territorial, la conservación del patrimonio, el respeto al medio natural y la generación de oportunidades para nuestros pueblos".

"Jaén es actualmente un ejemplo de turismo sostenible y de calidad", ha afirmado el responsable provincial de Turismo, quien ha destacado que la estrategia impulsada por la Diputación junto a los ayuntamientos, los empresarios y el conjunto del sector ha permitido "consolidar un destino auténtico, competitivo y reconocido por la excelencia de su oferta".

La Diputación ha recordado además que la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía situó a Jaén en 2025 como la provincia mejor valorada por los visitantes, con una puntuación de 9,4 sobre 10, un dato que "refleja el alto grado de satisfacción de quienes eligen esta tierra".

La institución provincial ha destacado que la estrategia turística jiennense "nunca ha sido competir por la cantidad, sino por el valor añadido". Así, ha aclarado que el objetivo es "atraer visitantes interesados en conocer Úbeda y Baeza, Patrimonio Mundial; los cuatro parques naturales de la provincia; la cultura del aceite de oliva virgen extra; el mayor bosque de olivar del planeta; y una oferta gastronómica cada vez más reconocida dentro y fuera de Andalucía".

En este sentido, Lozano ha puesto en valor el papel de los empresarios turísticos de la provincia: "Si hoy Jaén es reconocida como un destino sostenible y auténtico, no es fruto de la casualidad, sino del trabajo realizado durante años por unos empresarios que han invertido, innovado y apostado por la excelencia incluso en los momentos más difíciles".

La Diputación Provincial de Jaén ha hecho hincapié en que "respeta profundamente a Sevilla, a sus instituciones y a su peso turístico", y entiende que el debate sobre una eventual tasa turística es "legítimo". Sin embargo, ha considerado que ese debate "no puede reducirse a comparaciones entre territorios ni utilizar a otras provincias andaluzas como ejemplo de menor relevancia turística".

Para la Administración provincial, lo importante es que "las instituciones doten al sector de herramientas para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de generar empleo y riqueza".

"Mientras otros empiezan ahora a debatir cómo gestionar el éxito turístico, Jaén lleva años demostrando que es posible crecer con planificación, con equilibrio y poniendo siempre en el centro a las personas, al territorio y a quienes hacen posible el turismo: los empresarios y profesionales", ha concluido Lozano.