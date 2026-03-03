La Diputación refuerza la promoción internacional de Granada en la ITB de Berlín

Presentación de Granada en la Internationale Tourismus Börse - DIPUTACIÓN DE GRANADA

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada participa esta semana en Alemania en la Internationale Tourismus Börse (ITB) de Berlín 2026, la feria turística más importante del mercado alemán y una de las más relevantes del mundo, que celebra este año su 60ª edición.

Del 3 al 5 de marzo, la provincia está presente en el stand de Andalucía, consolidando su posicionamiento en el principal mercado emisor europeo y reforzando su estrategia de captación de turismo internacional de calidad, según ha detallado la Diputación de Granada en una nota de prensa.

La ITB reúne este año a unos 5.800 expositores de más de 170 países y congregará a unos cien mil profesionales del sector. Se trata de una cita clave en el calendario internacional, donde se define buena parte de la planificación comercial del turismo europeo para los próximos meses. En este contexto, Granada presenta su oferta turística integral, basada en la diversidad territorial y en la combinación de productos consolidados y nuevas experiencias.

La agenda de trabajo de la delegación del patronato, encabezada por la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha comenzado este martes, con la asistencia a la rueda de prensa del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en el stand de Andalucía.

Posteriormente, el equipo granadino ha participado en la visita institucional a las empresas y destinos andaluces presentes en el espacio expositivo, así como en la recepción oficial al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, de Turespaña, reforzando la coordinación institucional en materia de promoción exterior.

Marta Nievas ha explicado que "la presencia en la ITB reafirma la apuesta del Patronato Provincial de Turismo por la internacionalización y por la promoción coordinada con Turismo Andaluz y Turespaña. La feria no solo es un escaparate, sino un espacio decisivo para cerrar acuerdos comerciales y detectar tendencias que permitan anticipar estrategias".

"Entendemos que el turista alemán es de gran importancia para Granada, ya que es el segundo mercado europeo después de Francia, teniendo en cuenta que en el año 2025 estuvieron hospedados más de 100.000 personas en nuestra provincia. Por eso, queremos seguir mostrando un destino que, además de sol y playa, le muestra al turista alemán lo están buscando, que no es otra cosa que turismo de interior, experiencias nuevas, y todas las posibilidades que ofrece un destino tan diverso y variado como es Granada".

Nievas ha estado también acompañando a las empresas granadinas presentes en la feria (Hoteles Macías, Hoteles Porcel, Hoteles De Luna, y Hoteles Abades, además de Hotel Victoria Playa y Hotel Bahía Tropical, ambos de la Costa Tropical), así como el Patronato Municipal de Turismo y la Concejalía de Turismo de Almuñécar.