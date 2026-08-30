La dirección provincial del PSOE de Córdoba se desmarca de las "manifestaciones partidistas" del PP por Ceuta

Archivo - La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) los resultados de las Elecciones Autonómicas del 17M. (Foto de archivo). - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PSOE de Córdoba ha advertido este domingo de la circulación de un "bulo" en redes sociales que "pretende hacer creer que los socialistas cordobeses respaldan las manifestaciones partidistas" convocadas para el próximo miércoles, 2 de septiembre, en la capital en relación con la situación de Ceuta, con apoyo del PP, y ha reclamado "responsabilidad, serenidad y sentido de Estado" ante una situación que "exige precisamente lo contrario de la confrontación política".

"Sí a Ceuta, sí a España", ha agregado la dirección provincial socialista en un comunicado en el que subraya que defiende una España "líder, un país de acogida y de respeto y diversidad" frente a los "partidos de derecha, PP y Vox", a los que ha acusado de "utilizar Ceuta como combustible para la crispación".

En esa línea, desde el PSOE de Córdoba manifiestan que "Ceuta es España", y el partido "estará siempre con Ceuta, con sus ciudadanos y con quienes trabajan para recuperar cuanto antes la normalidad", pero rechaza participar "en el juego de quienes pretenden convertir una situación delicada en una batalla partidista o en un pretexto para extender discursos de odio", ha agregado la dirección provincial socialista.

"ANTE LOS BULOS, MILITANCIA"

"En estos momentos necesitamos instituciones responsables, fuerzas políticas que estén a la altura y mensajes que contribuyan a tranquilizar a la ciudadanía, no a incendiar las calles. La política no puede consistir en echar gasolina a una situación de emergencia", han añadido la dirección del PSOE de Córdoba que lidera Rafi Crespín como secretaria general.

La dirección del PSOE de Córdoba ha pedido a su militancia y a la ciudadanía que "no den crédito ni contribuyan a difundir mensajes falsos sobre la posición del Partido Socialista". "Que nadie confunda la defensa de Ceuta con el respaldo a una determinada convocatoria partidista. Defender Ceuta es defender a sus ciudadanos, la convivencia, la seguridad, la unidad de España y los valores democráticos. Eso sí lo vamos a hacer siempre", han recalcado.

Asimismo, la dirección socialista cordobesa ha cargado contra las "decisiones unilaterales" decretadas por los presidentes de la federaciones española y andaluza de municipios y provincias --la FEMP y la FAMP--, María José García Pelayo y José María Bellido (PP), respectivamente, a quienes ha acusado de "instrumentalizar la voluntad de dichos organismos con el argumentario del PP".

En esa línea, desde el PSOE de Córdoba afean a dichos presidentes de la FEMP y la FAMP de haber "impuesto decisiones y anunciado acciones de forma unilateral sin haberlas sometido a los órganos de gobierno de dichas instituciones, por lo que queda claro que el PP está usando una crisis humanitaria para generar tensión y extraer rédito electoral".

Los socialistas cordobeses han realizado además un "llamamiento firme a la calma y a la no violencia", y al respecto subrayan que las manifestaciones están "amparadas por la Constitución", pero "ningún derecho puede utilizarse como cobertura para brotes de xenofobia, violencia o ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servidores públicos".

Para la dirección del PSOE de Córdoba, "lo ocurrido no representa a la sociedad ceutí", una ciudadanía acostumbrada a la convivencia, al respeto y a vivir en paz. "Ceuta es precisamente lo contrario de la xenofobia, la exclusión y el señalamiento del diferente. Frente a los discursos de odio y crispación, la solidaridad, la sensibilidad y la colaboración de los ceutíes representan los mejores valores de nuestro país", han defendido.

En este sentido, el PSOE de Córdoba considera que "la prioridad absoluta debe ser recuperar la normalidad y garantizar la seguridad ciudadana, no alimentar una espiral de enfrentamiento", por lo que ha reclamado al PP que "condene sin ambigüedades cualquier episodio de violencia".

"Cuando está en juego la convivencia y la seguridad de los ciudadanos no caben cálculos partidistas", han añadido desde la dirección del PSOE de Córdoba, desde donde han reivindicado además que el Gobierno de España viene trabajando "sin descanso desde el primer minuto", y que ha mantenido una "presencia constante" en Ceuta, junto con una "comunicación permanente con las administraciones implicadas, con el objetivo de garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad".

En este sentido, la dirección socialista cordobesa señala que "la entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en España" y que, por ello, "el Gobierno seguirá aplicando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en nuestro país, al mismo tiempo que garantizará el derecho a la protección internacional de aquellas personas que la soliciten y acrediten los requisitos establecidos legalmente".

"España debe ser un país firme en la defensa de sus fronteras y, al mismo tiempo, un país que cumple sus leyes, sus obligaciones internacionales y protege los derechos de quienes tienen derecho a solicitar protección. Una cosa no está reñida con la otra", ha defendido la dirección socialista para finalizar.