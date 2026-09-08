La dirección del PSOE-A valora con "felicidad" sus primarias para las locales y acoge sin "miedo" las de Jaén capital

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE de Andalucía, Alejandro Moyano, ha trasladado este martes "un mensaje de muchísima felicidad" por parte de la federación socialista andaluza por el "proceso de democracia interna" que, mediante la fórmula de primarias, "va a poner al frente de los municipios de más de 20.000 habitantes a los compañeros más capacitados para gobernar" dichas localidades y las capitales de provincia, y ha señalado que desde la formación ven sin "ningún miedo" las primarias que se van a celebrar en Jaén, única capital andaluza donde gobiernan los socialistas en el actual mandato.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A ha realizado esta valoración después de que este pasado lunes finalizara el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias que los socialistas andaluces van a celebrar para elegir a sus candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia y los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones locales de 2027.

Una vez finalizado dicho plazo, desde el PSOE-A confirmaron este pasado lunes que en cuatro capitales de provincia --Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz-- no será necesaria la celebración de primarias al haberse presentado una única precandidatura, mientras que, por el contrario, el proceso seguirá en las otras cuatro capitales, incluida Jaén, donde en principio no era obligatoria la celebración de primarias al ser una ciudad donde gobierna el PSOE y su alcalde, Julio Millán, quiere optar a la reelección.

Sin embargo, después de que el primer edil renunciara a esa vía de reelección directa como candidato y optara por la apertura de un proceso de primarias, este lunes se conoció que un concejal de su equipo de gobierno, Carlos Alberca, tratará de disputarle la condición de cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales.

A preguntas de los periodistas sobre si para la dirección regional del PSOE-A ha sido una "sorpresa" que en Jaén finalmente se vayan a celebrar primarias por la presentación de dos precandidaturas, Alejandro Moyano ha respondido que ya sabían que el actual alcalde "quería someterse a un proceso" así, y entienden que eso obedece a una "decisión consciente" por parte de Julio Millán.

"Y, evidentemente, nosotros conocíamos que si eso ocurría podía haber primarias, y ningún miedo, ningún rechazo ni ninguna fobia a que haya primarias en Jaén capital", ha añadido el secretario adjunto de Organización del PSOE-A.

Alejandro Moyano ha subrayado que en el PSOE-A saben que el partido tiene "un horizonte de ilusión, de esperanza y de mucho trabajo" por delante en aquellos municipios donde los socialistas ejercen actualmente la oposición, y, de cara a las elecciones locales de 2027, "ese trabajo se inicia con esta presentación de precandidaturas" para el proceso de primarias abierto.

"Ahora llegará la recogida de avales en aquellos sitios donde haya más de un candidato, y después llegará la votación en aquellos sitios en que los candidatos hayan podido recoger el porcentaje de avales que exigen nuestras normas", ha recordado el dirigente socialista, que ha reivindicado al PSOE como "un partido muy municipalista", que tiene sus "entrañas" en los pueblos, y que "está representado en lo ancho y largo" de la comunidad autónoma andaluza, según ha destacado.

UN PROCESO DE "DEMOCRACIA INTERNA"

Moyano ha defendido que, "con este proceso de democracia interna" para la elección de sus candidatos, por parte del PSOE-A demuestran "una vez más" que son "el partido más democrático que hay en el espectro político, y un partido que sabe hacer las cosas con democracia interna y, por supuesto, poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de los nuestros propios".

Finalmente, a preguntas de los periodistas, el responsable adjunto de Organización ha defendido que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, trasladó en relación a la conformación de candidaturas para dichas elecciones locales "un mensaje" que cree que "ha calado profundamente, porque son muchísimos los municipios de más de 20.000 habitantes donde no va a haber primarias", y respecto a las localidades en las que sí las habrá, Moyano ha defendido que en ellas hay "proyectos diferentes de compañeros diferentes, y veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas".

"Pero creo que todo lo que tenga que ver con darle la palabra a la militancia en esos lugares donde van a concurrir a primarias es una buena noticia para el Partido Socialista, y estoy convencido de que lo que salga de ahí será lo mejor" para el PSOE-A, ha apostillado Alejandro Moyano para concluir.