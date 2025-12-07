El director de 'La luna de babel', el cordobés Francisco Recio, estrena en Madrid la obra teatral 'Reset Espiritual SL'

(Desde Izda.) Rafa Meléndez, Aitor Orlandi, Alba Molina Y Francisco Recio Conforman El Elenco De La Comedia Teatral 'Reset Espirirtrual S.L.'. - AND TEATRO

CÓRDOBA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y actor cordobés Francisco Recio, director de 'La luna de babel', largometraje disponible en Prime Vídeo, estrenará el próximo mes de febrero en Madrid la obra teatral 'Reset Espirirtrual S.L.', una comedia que lleva a las tablas con la compañía And Teatro y que muestra, "de manera absurda y crítica, la llegada de tres jóvenes a un retiro espiritual donde se encontrarán con el monje que les cambiará las vidas".

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Recio ha explicado que la obra, escrita por él, es fruto de la idea original de la actriz Alba molina, su "compañera de vida" y en la interpretación en esta comedia, cuyo elenco lo completan, además de ellos, Aitor Orlandi y Rafa Meléndez, y son los cuatro, a la vez, quienes van a compartir la dirección, tras renunciar Recio a asumirla en solitario, al preferir que sea "un montaje conjunto" el que disfruten los espectadores.

El estreno de 'Reset Espiritual S.L.' tendrá lugar en el teatro 'El Garaje del Actor' el día 3 de febrero de 2026. Posteriormente están previstas sesiones todos los domingos del mismo mes (días 8, 15 y 22) en 'El Pasillo Verde Teatro' y, finalmente, las representaciones culminarán el 27 de febrero, de nuevo, en el primer teatro.

Recio ha explicado que "es una comedia" con mensaje, pues él, cuando escribe "una obra de teatro siempre" intenta "pensar en una historia que tenga un mensaje, porque a mí me gusta muchísimo el teatro que enseña. Me gusta que la gente se divierta" y que también "salga del teatro habiendo aprendido algo".

Pero en esta ocasión ha sido algo "diferente", pues, "al ser la idea de Alba, decidimos hacer una obra divertida, que la gente desconectase" y, "al final es un teatro de medio formato", ya que la obra dura poco más de una hora, "70 minutos", pero "tiene un principio un nudo y un desenlace, es una historia lineal completamente entendible".

"Lo que hemos buscado durante toda la obra --ha añadido-- es que el público, durante esos 70 minutos, desconecte, se divierta, se ría, se lo pase bien y eche un rato agradable", en este caso al contemplar la experiencia que viven "tres jóvenes que van a un retiro espiritual, donde conocen al monje Anselmo".

Estos jóvenes, según ha detallado Francisco Recio, "quieren cambiar su vida" y, para ello, "tienen cada uno una petición, cada uno un objetivo, y el monje se las ingenia para cumplir esos objetivos", en el marco de una comedia sustentada en "una crítica" evidente, "porque estamos intentando dar visibilidad a esos falsos retiros, que lo único que quieren es sacarte el dinero", y "lo hemos hecho de una forma muy absurda y muy divertida. Así que invito a todo el mundo que venga a ver" la obra "porque no se va a arrepentir".

Francisco Recio, como director teatral, tiene en su haber la obra 'Químicos en apuros' y, como cineasta, ha dirigido diversos cortometrajes y el largometraje 'La luna de babel', que escribió, produjo, dirigió y coprotagonizó, junto a Alba Molina, Javier Bódalo, Daniel Retuerta y Eliana Sánchez, y que actualmente está disponible en la plataforma audiovisual Prime Vídeo.

Como actor, uno de sus más recientes trabajos ha sido el de interpretar a Federico García Lorca en la serie televisiva de RTVE 'La Moderna', y también ha trabajado en la serie 'RHZ 27' e, iguamente, ha participado este año en la película de comedia 'Abuela tremenda'.