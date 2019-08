Domínguez (PP) destaca que Andalucía "empieza a dejar la posición de cola en empleo y economía para ser punta de lanza"

Publicado 07/08/2019 13:46:52 CET

JAÉN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Erik Domínguez, ha destacado este miércoles que gracias al nuevo gobierno de la Junta "Andalucía empieza a dejar atrás la posición de cola en materia de Empleo y Economía para ocupar posiciones de punta de lanza" en España.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en Jaén, donde ha aludido a los datos económicos que se están logrando tras la implantación de 334 medidas en los primeros seis meses del Ejecutivo autonómico, entre los que ha resaltado que uno de cada tres nuevos autónomos que se crea en España lo hace en Andalucía.

Ha apuntado que esto "se debe a los paquetes de medidas de impuso a los autónomos, que alcanzan los 28,6 millones de euros y están teniendo un fiel reflejo en los emprendedores", al tiempo que ha añadido que con la ayuda para mujeres emprendedoras del ámbito rural se está "combatiendo la desigualdad y la despoblación".

En materia económica, ha incidido en que Andalucía ha registrado un récord de exportaciones que alcanza los 14.413 millones de euros. "Es la primera vez que la comunidad se convierte en una tierra que exporta más bienes y servicios al resto de España de los que adquiere", ha apostillado el diputado por la provincia de Jaén.

En lo que respecta a la creación de Empleo, la comunidad "supera a la media nacional, como ocurre igualmente con el número de empresas inscritas", con 2.754 (+1.1%) según la tasa interanual". En este sentido, ha aseguró que "Andalucía ya no es tierra donde el talento sale buscando otro lugar, sino que ahora es tierra receptora de talento y de creación de empresas".

En todo caso, ha matizado que estas cifras "hacen ser optimistas, pero no conformistas". "No es una cifra definitiva ni tampoco para presumir, pero sí marca una tendencia al alza y deja claro que el Gobierno del cambio actúa como un solo cuerpo", ha afirmado no sin agregar que "seguirá empleándose a fondo porque en Andalucía hay 752.000 personas desempleadas y queda mucho por hacer" ante la "herencia del PSOE de 810.000 parados".

Domínguez ha considerado que Andalucía "podría crecer más y mejor" si no fuera por la "inestabilidad e incertidumbre que está provocando Pedro Sánchez en todo el país"; de ahí que le haya instado a anteponer "la estabilidad y el interés general de los españoles al reparto de sillones".

El parlamentario 'popular' también ha señalado que el diálogo y la transparencia como una de las banderas del Ejecutivo andaluz. Al hilo, ha comentado que los presupuestos contemplan enmiendas de todos los grupos políticos "por primera vez en la historia" y que en aras de la transparencia estará en marcha el visor de presupuestos para ir comprobando su ejecución.

"Puede parecer un tema baladí pero el Gobierno de Susana Díaz adolecía de transparencia. En políticas activas de empleo tenía una ejecución del 48 por ciento. Es decir, más de la mitad del presupuesto, 600 millones de euros, no se ejecutaron en políticas de empleo", ha finalizado.