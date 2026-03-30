Dos agentes italianos patrullan junto a la Policía Nacional durante la Semana Santa en Córdoba

Agentes de la Policía Nacional y de la Polizia di Stato de Italia. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba patrullarán conjuntamente con dos agentes de la policía italiana durante la Semana Santa de Córdoba, colaboración que se produce gracias a la cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana, en el marco del Proyecto 'Comisarías Europeas', por el que dos agentes de la Polizia di Stato de Italia desarrollarán su labor en Córdoba del 27 de marzo al 6 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa en la capital, con un incremento notable del número de visitantes.

Según ha informado la Policía en una nota, los dos policías italianos han sido recibidos oficialmente por la comisaria principal, María Dolores López, jefa provincial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.

Durante estos días, los policías italianos trabajarán de forma conjunta con los agentes de esta comisaría, realizando patrullas mixtas en zonas de gran afluencia de personas y en los principales recorridos procesionales. Esta colaboración tiene como objetivo incrementar la atención a los visitantes extranjeros y garantizar una mayor seguridad a los turistas durante uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad.

La presencia de estos agentes se enmarca en los programas de cooperación internacional impulsada por la Policía Nacional en colaboración con diferentes cuerpos policiales europeos, en el que, como en ocasiones anteriores, efectivos extranjeros son destinados a zonas de gran afluencia turística durante diferentes intervalos de tiempo.

Estos programas favorecen el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como una mayor proximidad con la ciudadanía de otros países que visitan España en fechas de especial relevancia.

Durante la Semana Santa, la Policía Nacional mantiene activo un dispositivo especial de seguridad, reforzando la seguridad ciudadana e incrementando la presencia de efectivos en los puntos de mayor concentración de personas, estaciones y zonas turísticas, con el fin de garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad de la ciudadanía.

El pasado mes de febrero, dentro del mismo Proyecto 'Comisarías Europeas', dos agentes de la Policía Nacional, una de ellas destinada en Córdoba, salvaron la vida a una mujer que se encontraba en parada cardiorrespiratoria mientras patrullaban junto a agentes de la Police Nationale de Francia durante el Carnaval de Niza.