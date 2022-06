Dos detenidos por robar objetos valorados en 100.000 euros en una vivienda en Órgiva (Granada)

ÓRGIVA (GRANADA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 40 y 36 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza perpetrado en una vivienda de la localidad de Órgiva que estaba siendo reformada, de modo que los propietarios no se percataron en un primer momento de lo que había ocurrido.

Los hechos ocurrieron entre los pasados 6 y 8 de mayo, pero fue días más tarde, al observar daños en una puerta, cuando los dueños se dieron cuenta y denunciaron ante la Guardia Civil el robo de una colección de monedas, una colección de sellos, una videocámara y diversas herramientas, todo ello valorado en más de 100.000 euros.

No obstante, la Policía Local ya había comunicado con anterioridad a la Guardia Civil que había tenido conocimiento de que en la localidad se estaban vendiendo diversas monedas de plata, pero no tenían constancia de cuál podía ser su procedencia, pues en aquel momento todavía no se había interpuesto la denuncia.

Cuando días más tarde se formalizó, los investigadores ya disponían de los datos necesarios para dar con los autores del robo y procedieron a su detención como presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas.