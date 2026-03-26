Dos días de luto oficial en Beas de Segura (Jaén) por la muerte de José Munera, alcalde entre 1995 y 2003

José Munera Rodríguez. - PSOE DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén) ha decretado este jueves dos días de luto oficial por el fallecimiento de José Munera Rodríguez, quien fuera alcalde entre 1995 y 2003.

De este modo, hasta las 08,00 horas del sábado, las banderas ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos, se colocará crespón negro en su interior y quedan suspendidos los actos institucionales organizados por el Consistorio.

"Desde la Corporación Municipal, en nombre de la ciudadanía de Beas de Segura, trasladamos nuestro más sentido pésame, cariño y respeto a sus familiares, allegados y seres queridos. Beas de Segura honra hoy la memoria de quien dedicó años de su vida al servicio de nuestro pueblo", señala el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

También el PSOE jiennense, partido al que perteneció Munera, ha mostrado el "pesar" por su muerte y ha trasladado las condolencias a sus familiares y amigos, a la ciudadanía beatense y a los compañeros y compañeras de la agrupación municipal.

El secretario general, Juan Latorre, ha destacado que ha sido "un fiel representante de los valores socialistas" y ha dedicado su vida al servicio público "con la firme defensa de principios como la igualdad, la justicia social y la libertad".

Ha puesto de relieve, igualmente, que fue un alcalde "plenamente comprometido con su pueblo", que "se dejó la piel por hacerlo avanzar y por mejorar la vida de la gente".

"Beas de Segura ha dado un salto exponencial en estas décadas y, sin lugar a dudas, la aportación de José Munera fue determinante con su trabajo y con su compromiso, logrando importantes avances y poniendo los cimientos de la transformación que ha experimentado el municipio", ha valorado en una nota.