Dos dibujos y un vídeo sobre los derechos a integración y libertad de expresión, premios de la Defensoría de la Infancia

Dibujo ganador de uno de los premios 'Así veo mis derechos'. - DEFENSORÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un dibujo sobre el derecho a la integración de un alumno del International School Estepona (Málaga) en la nueva modalidad de los cursos de Primero a Tercero de Primaria y otro dibujo sobre el derecho a la libertad de expresión elaborado por una alumna del CDP Sagrado Corazón de Jesús de Ubrique (Cádiz) de los cursos de Cuarto a Sexto han sido distinguidos por el jurado del XVIII Premio 'Así veo mis derechos' que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. En la modalidad de vídeo el premio ha recaído en un trabajo del IES Aurantia de Benahadux (Almería) sobre el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento de los derechos entre el público infantil y adolescente y hacerlos valer, escuchando sus relatos y experiencias.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone "una invitación directa a los centros educativos andaluces" para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, entre otros.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.