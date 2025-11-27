Dos dibujos y un vídeo sobre los derechos a integración y libertad de expresión, premios de la Defensoría de la Infancia

Dibujo ganador de uno de los premios 'Así veo mis derechos'.
Dibujo ganador de uno de los premios 'Así veo mis derechos'. - DEFENSORÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 14:48

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un dibujo sobre el derecho a la integración de un alumno del International School Estepona (Málaga) en la nueva modalidad de los cursos de Primero a Tercero de Primaria y otro dibujo sobre el derecho a la libertad de expresión elaborado por una alumna del CDP Sagrado Corazón de Jesús de Ubrique (Cádiz) de los cursos de Cuarto a Sexto han sido distinguidos por el jurado del XVIII Premio 'Así veo mis derechos' que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. En la modalidad de vídeo el premio ha recaído en un trabajo del IES Aurantia de Benahadux (Almería) sobre el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento de los derechos entre el público infantil y adolescente y hacerlos valer, escuchando sus relatos y experiencias.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone "una invitación directa a los centros educativos andaluces" para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, entre otros.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado