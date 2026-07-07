Dos investigados acusados de enviar por mensajería una pitón bola y una culebra real

Imagen de la pitón bola que se escapó de la caja en la empresa de mensajería - GUARDIA CIVIL

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 25 y 28 años como presuntos autores de un delito contra la fauna y otro de maltrato animal después de enviar por mensajería una serpiente pitón bola y una culebra real de California.

Los investigados se corresponden con el remitente del paquete, vecino de Pulianas (Granada), y el destinatario, vecino de Alicante.

La actuación se inició tras el aviso recibido desde una empresa de transporte de paquetería de La Carolina (Jaén), cuyos trabajadores localizaron una serpiente de grandes dimensiones entre los envíos almacenados en sus instalaciones.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que el animal, una pitón de aproximadamente un metro y medio de longitud, había salido de una caja de cartón que presentaba una rotura. En el interior del paquete localizaron dos recipientes de plástico, uno de ellos contenía una serpiente de pequeñas dimensiones y el otro presentaba la tapa fracturada, circunstancia que habría permitió la salida de la pitón.

Los dos ofidios fueron intervenidos y trasladados al Aula de Interpretación de Especies Exóticas Invasoras, ubicada en el municipio de Alcalá la Real (Jaén), donde fueron identificados como un ejemplar de Python Regius (pitón bola) y otro de Lampropeltis Californiae (culebra real de California), quedando depositados en la sala de cuarentena del centro a disposición de la autoridad judicial.

Las gestiones practicadas permitieron comprobar que la pitón bola está incluida en el convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y que tanto esta especie como la culebra real de California figuran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, no teniendo la consideración de animales de compañía y estando prohibidas su tenencia, transporte y comercialización.

Asimismo, se verificó que los animales no iban acompañados de la documentación necesaria para acreditar su procedencia legal. También se constató que ambos ejemplares eran transportados en condiciones inadecuadas para su bienestar, pudiendo comprometer su estado físico e incluso su supervivencia durante el transporte.

Desde la empresa de transporte se manifestó que desconocía que el paquete contenía animales vivos, al no haber sido informada de esta circunstancia por el remitente.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.