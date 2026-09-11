Dos Pedro Ximénez, un vino dulce canario y un vermut triunfan el I Concurso Nacional 'Paxera de Montemayor'

Archivo - Una cata en una imagen de archivo. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MONTEMAYOR (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

Dos vinos Pedro Ximénez de Montilla-Moriles, un vino dulce de Canarias y un vermut de la zona han sido los triunfadores del I Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts 'Paxera de Montemayor', celebrado bajo la organización del Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba), la colaboración del Consejo Regulador de las DOP Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles y el patrocinio de Instituto de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación provincial.

Según ha indciado la DOP Montilla-Moriles en una nota, en este primer Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts han participado más de 50 muestras procedentes de bodegas de toda España, con alta presencia de vinos de Montilla-Moriles, Castilla La Mancha, Canarias, Baleares, Asturias y otras zonas productoras.

Los vinos presentados han sido evaluados por un panel de cata profesional dirigido por el presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev), José Luis Murcia, y constituido por 18 catadores llegados de diferentes puntos de España, incluso Bélgica, y que representan a distintos sectores como distribución, exportadores, miembros de instituciones públicas y privadas vinculadas al sector del vino, enólogos y prescriptores del mundo del vino, que han valorado muy satisfactoriamente los vinos presentados al concurso.

Muestra de ello son los cuatro Gran Oro premiados, así como hasta 19 vinos reconocidos con medalla de Oro, no habiendo quedado espacio para premiar otros muchos, que con puntuación merecedora de presea no han sido incluidos en el medallero.

En concreto, los cuatro galardones Gran Oro han sido para Solera 1981 PX, de Cooperativa La Aurora de Montilla SCA (Córdoba); Humboldt tinto dulce 2001, de Bodegas Insulares de Tenerife; Doblas PX, de Bodegas Doblas de Moriles (Córdoba), y Vermut Pérez Barquero, de Bodegas Pérez Barquero de Montilla (Córdoba).