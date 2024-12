Dos tercios de las empresas cordobesas del sector de la construcción cerrarán 2024 cumpliendo objetivos

CÓRDOBA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos tercios de las empresas cordobesas del sector de la construcción cerrarán 2024 cumpliendo los objetivos previstos para el año, según los resultados de la Encuesta Anual de Situación y Perspectivas que realiza la patronal cordobesa del sector de la construcción, Construcor.

En números y según los datos obtenidos de dicha encuesta, un 70% acabarán el ejercicio cumpliendo objetivos, un 23% lo harán por debajo y solo un 7% los mejorarán. En cuanto a los factores que se analizan tradicionalmente, facturación (ventas), empleo, inversión y beneficios, los resultados reflejan el estrechamiento de márgenes y el aumento de costes que ha afectado al sector, estos últimos en línea con la mayoría del tejido empresarial pyme a nivel nacional. De hecho, el 85% de las empresas encuestadas se incluyen en dicha clasificación al contar entre once y 250 empleados.

En relación con la facturación, el 70% ha cumplido y solo el 11,8 ha estado por debajo, mientras que un 17 lo ha hecho por encima. En empleo, destaca el hecho de que el 53% ha contratado más personal y el 47 ha seguido con el mismo, sin que ninguna lo haya reducido, efecto también de la falta de personal que sufre el sector.

En cuanto a la inversión, la inmensa mayoría, un 88%, ha cumplido objetivos y un 11,8 lo ha hecho por encima, sin que tampoco ninguna no haya llegado a no alcanzar los objetivos y, finalmente, en relación a los beneficios, el 58,8% declara haberlos alcanzados mientras que el 41 no lo ha hecho, reflejo del estrechamiento de márgenes y aumento de costes antes citado.

PREVISIONES PARA 2025

En cuanto a las previsiones para 2025, se repite el patrón habitual por el que las empresas son más optimistas en cuanto a su actividad propia frente a la del sector, y valorar positivamente a la coyuntura económica. Así, el 53% calcula que 2025 será un mejor año para su empresa y el 29 que repetirá los resultados de 2024, frente a un 17,6 que estima que será peor. Sin embargo, la valoración para el sector es menor, ya que solo un 35% considera que 2025 será un mejor año que 2024 y hasta un 23 por ciento que será peor.

Finalmente, en cuanto a la coyuntura económica, hasta un 53% piensa que será igual en 2025, --el crecimiento de la economía andaluza se situará este año en el 2,7% según el consenso de los servicios de análisis-- y hasta un 41,2% estima que 2025 será un mejor año. En este sentido, se espera el mismo crecimiento para Andalucía, con dos décimas por encima de la media nacional, lo que acerca la valoración de las empresas del sector con las previsiones económicas regionales.

RETOS Y TECNOLOGÍA

La encuesta recoge también los retos que las empresas consideran más importantes y el más destacado es la falta de trabajadores, que repite una vez más en cabeza en esta quinta edición. Después, le siguen el coste de los materiales, la financiación, los cumplimientos normativos, y la innovación tecnológica.

Además y, como novedad, se ha preguntado a las empresas sobre el uso de la tecnología. Si bien, la mayor parte concentran su uso en modelos BIM, impresión 3D y realidad virtual, la pregunta se ha centrado sobre el uso de la Inteligencia Artificial Generativa. Un 47% está comenzando a utilizarla y otro 47 reconoce no estar aprovechando todavía su potencial.

La Encuesta, que llega a su quinta edición, ha sido elaborada entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre a partir de las respuestas de 43 asociados de Construcor, cuyas actividades corresponden a edificación residencial, gestión inmobiliaria, obra civil, infraestructuras, industrias auxiliares y materiales de construcción e ingeniería.