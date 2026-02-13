Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en Ubrique y en varios puntos de Málaga. - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes dos terremotos en Andalucía, uno de magnitud 3,8 en Cortes de la Frontera (Málaga) y otro de 2,4 en Ubrique (Cádiz), que se han sentido en distintos puntos de las provincias de Málaga y la citada localidad gaditana.

El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20,49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN, consultada por Europa Press.

Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.

Por su parte, el terremoto en Ubrique se ha producido a las 19,34 horas, a unos dos kilómetros de profundidad y con magnitud 2,4, siendo sentido en Ubrique, Villaluenga del Rosario y Benaocaz.