Durán (Podemos) destaca el "éxito de movilización" en la huelga y pide la dimisión de Marlaska por las cargas policiales

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. - PODEMOS

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha valorado la jornada de huelga general como "un éxito de movilización y de reivindicación social" y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales.

Durán ha subrayado en Granada que miles de personas salieron a las calles de las ocho provincias andaluzas, en manifestaciones multitudinarias "que ni siquiera la lluvia ni el temporal han sido capaces de frenar".

Durán ha puesto el acento en la participación de mucha gente joven, que ha trasladado "alto y claro que no quiere vivir condenada a la precariedad" ni soportar alquileres imposibles". "No renuncian a construir un proyecto de vida donde quieren, en este caso, en Andalucía", ha señalado.

Las movilizaciones, según la formación morada, fueron masivas, destacando Málaga y Sevilla, donde las manifestaciones de por la tarde congregaron a miles de personas que defendieron salarios dignos, vivienda y servicios públicos.

Para Durán, se trata de "una reivindicación que atraviesa toda Andalucía" y que requiere "una política que hasta ahora no ha tenido".

No obstante, Podemos Andalucía ha condenado "con absoluta contundencia los episodios de represión policial" registrados durante la jornada y denuncia cargas "muy violentas y desproporcionadas" contra piquetes informativos en Málaga y Granada, que dificultaron que estos pudieran desarrollar con normalidad su labor de información a los trabajadores y trabajadoras.

La portavoz ha querido trasladar una mención especial a Nico Sguiglia, concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, que resultó herido durante una de las cargas. "Todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con él", ha afirmado.

En este contexto, Durán ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, den explicaciones. "La explicación no puede ser otra que la dimisión de Marlaska", ha afirmado, y ha añadido que debería quedar "totalmente excluido de las listas electorales del Partido Socialista" de cara a las elecciones generales.

"Lo que hay que hacer es garantizar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos fundamentales y que el derecho a huelga se pueda ejercer sin ningún tipo de intimidación y sin ningún tipo de violencia", ha defendido.

Para concluir, la portavoz ha asegurado que quienes salieron a la calle lo hicieron para defender "algo básico, como poder vivir dignamente de su trabajo", y que "ese mensaje no puede quedar sin respuesta".