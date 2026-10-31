'El eco de su voz', el primer relato biográfico sobre Renée Lafont, se presentará en noviembre en Córdoba

Portada del libro 'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont', obra de Pablo Pérez Espino. - AREMEHISA

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont', el primer relato biográfico sobre la periodista, escritora y traductora francesa, considerada la primera corresponsal en perder la vida durante la cobertura de un conflicto bélico, tras ser fusilada en Córdoba el 1 de septiembre de 1936 por las tropas franquistas, se presentará oficialmente en Córdoba el próximo 9 de noviembre.

Así, según la información facilitada a Europa Press por el colectivo memorialista cordobés Aremehisa, el libro, obra del periodista cordobés Pablo Pérez Espino, será presentado en la sede de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) en un acto en un acto organizado en colaboración con Aremehisa.

'El eco de su voz', publicada con motivo del 90º aniversario del asesinato de Renée Lafont y coincidiendo con la conmemoración del vigésimo aniversario de la fundación de Aremehisa, ha visto la luz tras años de investigación en el marco de la búsqueda del cuerpo de Lafont, desde 2019 pendiente de identificación.

Conocida principalmente por ser la traductora al francés de las novelas del escritor Vicente Blasco Ibáñez, Lafont fue una escritora, periodista y traductora nacida en Amiens (Francia) en 1877 y asesinada en 1936 por el franquismo tras ser apresada en Córdoba mientras cubría el desarrollo de la Guerra Civil para el periódico francés 'Le Populaire'.

A lo largo de 472 páginas y sirviéndose de documentos y testimonios inéditos, 'El eco de su voz' reconstruye su vida, su obra y sus aportaciones profesionales, "para poner en valor su figura, explicar su triste final y conectarlo con la dura realidad de olvido y abandono con la que todavía conviven miles de víctimas del franquismo".

El autor ha explicado que "el principal objeto del libro es informar y reivindicar la historia a una mujer olvidada que, al margen de sus éxitos profesionales en Francia y España, que fueron notables, estuvo siempre comprometida con los derechos humanos y la democracia, en cuya defensa se dejó literalmente la vida".

Tras su asesinato, según ha señalado Pérez Espino, "el franquismo se tomó la molestia de urdir una elaborada trama ficticia para ocultar el crimen", siendo ésta otra de las incógnitas que trata de despejar el libro, es decir, "por qué hubo tanto interés en ocultar el fusilamiento de Lafont y, sobre todo, cómo se hizo".

En este sentido, en Aremehisa han trabajado "para establecer una hipótesis basada en hechos", que "no estará plenamente consolidada hasta que el cuerpo atribuido a Lafont sea identificado genéticamente, pero los hallazgos indican que, incluso en el contexto de la represión del verano de 1936, la historia de Renée Lafont fue, hasta el final, fascinante".

De hecho, Renée Lafont (1877-1936) "fue mucho más que la primera corresponsal en perder la vida en un conflicto armado", pues fue "una intelectual brillante, activista, novelista y traductora de célebres autores", además de "una defensora incansable de la democracia y los derechos humanos".

'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont' reconstruye su vida a partir de documentos y testimonios inéditos y recorre los grandes acontecimientos de la Europa de su tiempo, del caso Dreyfus y la Belle Époque a la Primera Guerra Mundial y el golpe de Estado contra la República española, así como sus vínculos con destacadas figuras políticas y culturales de Francia y España.

Tras su muerte, "el mundo se quedó sin saber qué le sucedió a Renée Lafont" y, por ello, la última parte del libro desvela "la trama criminal que la mantuvo en paradero desconocido hasta 2019", y narra, "desde dentro, los trabajos de investigación, localización y exhumación que permitieron recuperar presuntamente su cuerpo de una fosa del franquismo en Córdoba".