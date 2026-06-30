Un editorial sobre la autoridad del profesorado, Pío Baroja y Cernuda marcan la PAU extraordinaria en Andalucía

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El poema 'Si el hombre pudiera decir lo que ama' de 'Los placeres prohibidos' de Luis Cernuda, un fragmento de 'El árbol de la ciencia' de Pío Baroja y un editorial publicado en Diario de Sevilla en diciembre de 2025 titulado 'La autoridad del profesor' han marcado el inicio este martes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) extraordinaria en Andalucía, que ha arrancado con "absoluta normalidad".

Un total de 15.665 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán hasta el próximo 2 de julio de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según los datos recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. En esta PAU, como ya ocurrió en la convocatoria ordinaria de primeros de junio, se han estrenado controles anti Inteligencia Artificial (IA) con detectores electrónicos.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el número de aspirantes ha aumentado un 14,47% en relación con el curso pasado, cuando la prueba congregó a 13.685 personas. Atendiendo al género, del cómputo global, 5.795 (36,99%) son hombres y 9.870 (63,01%), mujeres. De los 15.665 matriculados en esta PAU extraordinaria, 10.840 ya habían concurrido a la convocatoria ordinaria y, de ellos, 3.395 se presentan nuevamente por no haber superado los exámenes, mientras que 7.445 lo hacen para mejorar la nota obtenida en la PAU ordinaria.

En concreto, la provincia de Sevilla es la que más estudiantes aporta, con 4.490 (3.880 de la Universidad de Sevilla y 610 de la Pablo de Olavide). Le siguen Málaga, donde se examinarán 2.517 personas, Granada (2.319), Cádiz (2.247), Córdoba (1.353), Almería (1.022), Huelva (957) y Jaén (760). En esta edición extraordinaria se desarrollará el mismo modelo de examen que en la prueba de la convocatoria ordinaria, avanzándose en el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes.

Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son. Con estas directrices, "Andalucía avanza en la armonización de la prueba con el resto de regiones con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes de toda España y conseguir un modelo común que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Sin embargo, la duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8,30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8,00 horas para la citación.

DOS FASES DE EXÁMENES

Las pruebas se desarrollarán en dos fases: la de acceso y la de admisión. De los 15.665 matriculados, 6.225 estudiantes andaluces se presentan a ambas fases; 1.530 solo a la Fase de Acceso y 7.910 solo a la de Admisión. La Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad, se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura II, una Lengua Extranjera --alemán, francés, inglés, italiano o portugués-- e Historia de España o Historia de la Filosofía.

A éstas se suma una cuarta disciplina de modalidad a elegir entre Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. La nota máxima que se puede alcanzar en esta parte es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso que se calculará ponderando el 40% de la nota de la PAU y el 60% de la calificación final de Bachillerato.

De esta manera, se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso a la universidad cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos. Por su parte, en la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota, el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados elegidos.

Son elegibles cualquiera de las materias que componen la evaluación, a excepción de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España o Historia de la Filosofía. También se puede subir nota examinándose de un segundo idioma distinto del de la Fase de Acceso o utilizando la puntuación obtenida en la asignatura de modalidad de dicha fase si tiene cinco o más puntos. Cada materia pondera entre 0 y 0,2, según el grado en el que se solicite la admisión y la nota máxima a alcanzar en este bloque es de cuatro puntos. Con la nota obtenida, los estudiantes podrán solicitar cualquiera de las plazas de grado que se ofertarán en el Distrito Único Andaluz (DUA) para el próximo curso.

LAS MATERIAS MÁS DEMANDADAS

Por otro lado, las materias que no son comunes más demandadas y de las que se examinará un mayor número en esta convocatoria extraordinaria son Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (8.096), Lengua Castellana y Literatura II (7.910), Lengua Extranjera II Inglés (7.475), Biología (4.941), Química (4.917), Historia de la Filosofía (4.395), Matemáticas II (3.560), Historia de España (3.554), Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (2.784) o Geografía (2.348).

Dado el planteamiento de la PAU, algunos alumnos han elegido examinarse de materias que coinciden en el horario inicialmente previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por lo que se ha establecido un calendario alternativo para resolver las situaciones de incompatibilidad registradas en toda la comunidad.

Posteriormente, las calificaciones de esta PAU extraordinaria se publicarán el 9 de julio, en los portales web de las distintas universidades públicas andaluzas. Desde el 9 hasta el 14 de julio estará abierto el plazo de entrega de solicitudes para acceder a la universidad. En todo caso, la primera adjudicación de plazas se producirá el 24 de julio, con un periodo de alegaciones que se prolongará hasta el 27 de julio. En esta fecha comenzará, además, el periodo de matrícula, confirmación o reserva, que también durará hasta el 27 de julio.

Por último, la segunda adjudicación se producirá el 3 de septiembre, fijándose hasta el día 7 de ese mismo mes el plazo de alegaciones, reclamaciones y matriculación o reserva de plaza. A partir del 11 de septiembre comenzarán las resultas, hasta tres sucesivas, publicándose la última el 8 de octubre.