Más de 2.500 estudiantes se examinan a partir del martes en la convocatoria extraordinaria de la PAU

Alumnos en la PAU en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.514 estudiantes se han matriculado en Málaga para realizar la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebran pocas semanas después de la fase ordinaria. La cifra de aspirantes es un poco superior al curso pasado, cuando entregaron su documentación para examinarse 2.235 alumnos.

Las evaluaciones se realizarán entre este martes, 30 de junio, y el jueves 2 de julio. Del total de preuniversitarios que se presentan en Málaga, 1.004 irán únicamente a la Fase de Admisión, destinada a subir nota, mientras que el resto hará todas las pruebas (Acceso y Admisión), ha indicado la UMA en un comunicado.

Se han constituido tres tribunales, todos ellos en el campus de Teatinos, dado que en la convocatoria extraordinaria no se celebran pruebas en los municipios de la provincia. Las sedes son Facultad de Ciencias de la Salud, Complejo de Estudios Sociales y de Marketing y Aulario Severo Ochoa.

Los estudiantes que se examinen de todas las asignaturas están citados en su sede el martes 30 a las 07,30 horas. Los que únicamente tengan que hacer la fase de Admisión, no deben ir el primer día, sino que acudirán directamente a su prueba.

El 9 de julio, a partir de las 09,00 horas, los alumnos recibirán sus calificaciones provisionales. La revisión de ejercicios se solicitará de manera telemática entre el 10 de julio, desde las 09,00, y el 14 de julio, hasta las 14,00 horas.