Educación "se reserva acciones legales" contra quien "mancille su buen hacer" en el caso de la hermana de Moreno

Publicado 18/09/2019 13:18:46 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha insistido que "no permitirá que nadie ponga en duda a la Inspección" en el nombramiento de la hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como directora interina del Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' de Málaga, y que "se reserva acciones legales contra quien intente mancillar el buen hacer de los funcionarios que prestan servicio en la Consejería".

Durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Imbroda ha defendido "la actuación rigurosa de la Consejería" en este asunto, sobre el cual "se ha generado mucho ruido" y ha añadido que cuando se dice que se le ha dado una plaza a esta persona "es erróneo, porque ya tiene una plaza alcanzada como funcionaria de carrera del cuerpo de catedráticos desde hace muchos años".

Ha señalado que se le ha nombrado para un puesto de dirección en funciones y que en este proceso "no ha habido ningún concurso de méritos", para agregar que "lo habrá en el procedimiento ordinario que tendrá lugar este curso". Además, ha apuntado que "con la norma en la mano", es la delegada territorial en Málaga "la que procede a nombrar sin hacer ningún concurso de méritos, que solo puede aplicarse al procedimiento ordinario".

En este sentido, el consejero ha negado que la Delegación Territorial haya hecho este nombramiento --hasta el 30 de junio de 2020-- "de forma arbitraria", porque "la delegada nombra a quien proponen los técnicos con criterios técnicos", y ha reprochado que quien pide esta comparecencia --PSOE-A-- "está poniendo en cuestión a los técnicos, al servicio de inspección", y "ya lo dije el jueves pasado en el Pleno, quien ponga en duda la Inspección me tendrá enfrente", asevera.

"No voy a permitir que nadie ponga en duda la inspección", ha abundado Imbroda, que ha subrayado que "se reserva acciones legales contra quien intenta mancillar el buen hacer de los funcionarios que prestan servicio en esta Consejería", y ha añadido que así lo pide el inspector que firmó el informe el pasado 14 de junio, "quien ha solicitado a la Delegación Territorial y a la Consejería que se estudien posibles acciones administrativas y legales para paliar el daño que falsedades difundidas han causado al honor y profesionalidad de este inspector por el ejercicio de sus funciones".

Así, el consejero de Educación resume que "el director se jubila, la inspección elabora una informe con propuestas de nombramiento, y aunque la Delegación Territorial no tiene que hacer caso a la Inspección, nombra a quien propone la Inspección" y ha lamentado que "se cuestione el informe de un inspector educativo", cuyo trabajo está basado "en criterio objetivos y técnicos".

Por su parte, la diputada socialista Beatriz Rubiño ha lamentado que se nombre a la hermana del presidente como directora en funciones de un centro público "pese a no ser la candidata con más puntuación" y "no dan explicaciones, no dicen la verdad y no dan la cara", ha reprochado, para añadir que "hay un presidente huido de los problemas de Andalucía y acrecentados por un caso que huele mal".

"Es grave no dar la cara y no dar explicaciones en el Parlamento, ni siquiera cuando la Diputación Permanente solicitó la comparecencia de Moreno y las derechas dijeron que no", ha señalado Rubiño, que se pregunta que "si lo dicho no se ajusta a la verdad, por qué no venido el presidente al Parlamento a zanjar el tema". Además, considera "deleznable" que "su única respuesta fuera decir que la culpa era de los técnicos y denostar a la otra candidata que jamás fue cesada como directora de un centro, y que tiene una trayectoria brillante y once puntos más".

Así, Rubiño afirma que "no todo vale en política" y añade que se encontrarán con la denuncia de CCOO y con el recurso contencioso-administrativo presentado por la otra candidata contra este nombramiento, para que la "justicia ponga la verdad sobre la mesa en un caso que sigue oliendo a nepotismo y enchufismo".

PSOE NIEGA QUE "PONGA EN TELA DE JUICIO" A LA INSPECCIÓN

También ha espetado a Imbroda que enseñen los informes "donde se desancoseje el nombramiento de la otra candidata" y ha negado que el PSOE-A "ponga en tela de juicio el papel de la inspección educativa", porque "si nos dicen que estamos cargando contra la inspección, nos tendrán enfrente".

"Explique, enseñen los informes y que al final de esta comisión voten a favor de que comparezcan el jefe de la Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Málaga y el Inspector de Servicios Educativos", concluye Rubiño.

Por su parte, Imbroda ha respondido que "entiende que los apellidos de esta persona dan mucho juego" y ha reprochado que "no se está valorando si ha sido más o menos adecuado un procedimiento sino que estamos enfrascados en los apellidos de una trabajadora" y se pregunta "si por ello automáticamente queda condenado a aspirar a unas posición si verdaderamente la mereces según los criterios de unos servicios de Inspección", concluye.