Elevan a naranja el aviso por fuertes lluvias en Almería, amarillo en Granada y Jaén, y Málaga activa alerta por calor

Archivo - La lluvia protagonista en la jornada de hoy, 20 de marzo, desdibuja la entrada de la primavera en la capital andaluza. A 20 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este miércoles, 9 de septiembre, el aviso naranja por lluvias y tormentas en la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería, y además del amarillo por este mismo fenómeno en toda la provincia. Asimismo, las precipitaciones también traspasaran a las provincias de Granada y Jaén donde estará activado la alerta amarilla; mientras que Málaga contará con el aviso por calor con máximas de hasta 37ºC.

Según indica la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja por lluvias y tormentas con el que contará Almería se activará en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería a partir de las 16,00 horas hasta las 2,00 horas de la madrugada, con una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Siguiendo en la provincia de Almería, las áreas de Nacimiento y Campo de Tabernas y el Levante almeriense activarán el nivel amarillo por fuertes precipitaciones entre las 16,00 horas y la medianoche, donde se espera una precipitación acumulada de 20 l/m2, acompañado de granizo y fuertes rachas de viento. Asimismo, la Aemet ha indicado que la zona del Poniente y Almería capital activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 22,00 horas y permanecerá vigente hasta el término de la jornada.

Por otro lado, varias zonas de la provincia de Jaén tendrán vigente el aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas, concretamente en los puntos de Cazorla y Segura, Morena y Condado, Capital y Montes de Jaén y el Valle del Guadalquivir, entre las 16,00 horas de la tarde y ya entrada la madrugada, con una acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado.

Respecto a Granada, las precipitaciones también harán acto de presencia durante este miércoles llegando a activar el nivel amarillo en la comarca granadina de Guadix y Baza desde las 16,00 horas hasta la medianoche, donde se podrá alcanzar una acumulación de 20 litros por metro cuadrado, además de contar con la presencia de granizo y fuertes vientos.

A pesar de la presencia de lluvias en varios puntos de Andalucía, cabe destacar que Málaga permanecerá bajo aviso amarillo por calor, debido a que la comarca malagueña de la Axarquía contará cn 37ºC de temperatura máxima --refiriéndose al interior de la zona-- entre las 13,00 horas de este miércoles hasta las 21,00 horas.