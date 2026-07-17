Emacsa finaliza los trabajos de reparación de la fuente y los estanques del Jardín de los Poetas de Córdoba

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, en el Jardín de los Poetas. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha finalizado los trabajos de reparación de la fuente y estanques del Jardín de los Poetas, situados en el entorno del Marrubial, junto a la avenida de las Ollerías. Esta actuación que ha permitido recuperar este espacio de la ciudad y adecuarlo a un funcionamiento más eficiente y sostenible, además de hacerlo más acogedor para quienes disfrutan de este parque.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital, la intervención se ha centrado en la solución de los problemas existentes en el sistema hidráulico de la fuente, la reparación de los elementos que presentaban deficiencias y la mejora de los circuitos de funcionamiento para garantizar una prestación más estable y facilitar las labores de conservación.

Los trabajos realizados incluyen la mejora de los vasos existentes, la incorporación de sistemas de reutilización del agua y la naturalización de algunos espacios mediante vegetación acuática.

Tras la reforma, el estanque situado junto a la avenida de las Ollerías se encuentra completamente naturalizado. Las fuentes centrales, organizadas en tres vasos independientes, funcionan con un sistema que facilita su conservación y optimiza el consumo de agua. Junto a ellas se ha ejecutado un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), que aprovecha el agua de lluvia para reforzar la vegetación del entorno.

La actuación, que concluirá con la naturalización del estanque situado en la parte final, incorpora un circuito de reutilización del agua mediante un aljibe que recoge el caudal procedente de las canaletas para destinarlo al riego y al mantenimiento de los distintos vasos, reduciendo de forma significativa las pérdidas que presentaba la instalación original.

Esta intervención responde a las demandas planteadas por los vecinos y usuarios del entorno y se integra dentro de la actuación global de transformación de elementos hidráulicos del Jardín de los Poetas, un proyecto que ha permitido recuperar un entorno que requería continuas intervenciones de mantenimiento y adaptarlo a las necesidades actuales.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que "el Jardín de los Poetas es un buen ejemplo de cómo podemos conservar espacios con agua adaptándolos a las necesidades actuales". Se ha "recuperado un entorno que presentaba importantes problemas de funcionamiento y hoy avanza hacia un modelo mucho más eficiente y sencillo de mantener".

García-Ibarrola ha señalado además que "esta actuación responde al compromiso de Emacsa con las necesidades que nos trasladan los vecinos de Córdoba". Desde el gobierno local trabajan "para que los espacios públicos de la ciudad estén en las mejores condiciones y para que elementos singulares como esta fuente puedan seguir formando parte del día a día de los vecinos", ha apostillado.