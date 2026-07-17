Ikea, El Corte Inglés, Alcampo y más adelantan el cierre para que sus empleados vean la final del Mundial

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Apple, Ikea, Leroy Merlin, El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Conforama, Jysk y MediaMarkt, entre otras empresas de la gran distribución, adelantarán el cierre de determinados establecimientos este domingo con motivo de la final del Mundial de fútbol, que enfrentará a España y Argentina en Nueva Jersey (Estados Unidos), según informa Fetico.

En concreto, esta medida permitirá que los trabajadores de estas firmas puedan salir antes de sus puestos de trabajo y reunirse con sus familias, amistades y personas cercanas para disfrutar de este duelo que puede llevar a España a alzarse por segunda vez como campeona del Mundo de fútbol.

De esta forma, las tiendas de estas firmas adelantarán su cierre este domingo a las 20.00 horas, como es el caso de El Corte Inglés, Ikea o Jysk, y a las 20.30 horas, como Carrefour, Alcampo, Leroy Merlin, Apple o Conforama.

Fetico ha valorado la disposición mostrada por estas compañías para adaptar su actividad comercial ante un acontecimiento de especial relevancia social y reconoce su "voluntad de atender" una propuesta orientada al bienestar de las plantillas.

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha señalado que "la respuesta de estas empresas demuestra que el diálogo permite encontrar soluciones equilibradas y sensibles con los trabajadores".

"Adelantar el cierre en una jornada tan especial supone reconocer que, junto a la actividad comercial, también es importante atender la realidad social y personal de quienes hacen posible cada día el funcionamiento de los establecimientos", ha indicado.