Muere un joven de 23 años y dos menores resultan heridos por arma blanca tras una reyerta en Ciudad Lineal

Reyerta en Ciudad Lineal - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha fallecido en la noche de este viernes y dos menores han resultado heridos de gravedad por las heridas de arma blanca que sufrieron como consecuencia de una reyerta que se ha producido en el distrito de Ciudad Lineal.

Los hechos han tenido lugar en el número 78 en la calle Elfo. Protección Civil ha atendido a las 23.20 horas a tres pacientes afectados por herida de arma blanca, según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid.

Uno de ellos, un español de 23 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria que no pudieron revertir a pesar de practicarle maniobras de reanimación. Los otros dos, de 17 años y de nacionalidad colombiana y peruana, han sido trasladados a diferentes hospitales de Madrid al presentar varias puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional ya investigan la muerte del varón, aunque de momento no hay ningún detenido, según han trasladado fuentes de la Jefatura Superior a Europa Press. Hasta el lugar se ha desplazado Policía Científica, Brigada Provincial de Información, y el grupo V de homicidios quienes se hacen cargo de la investigación.