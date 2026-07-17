Casi 20.000 migrantes de los 161.557 que pidieron ser regularizados en Andalucía se dan de alta en la Seguridad Social

Archivo - Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa en Sevilla. A 20 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19.968 migrantes que solicitaron su regularización en el proceso abierto por el Gobierno de España se han dado de alta en la Seguridad Social en Andalucía a fecha de 30 de junio. En España, los migrantes de este proceso que se han afiliado ascienden a 159.097, por lo que los que lo han hecho en Andalucía representan el 12,6% del total de regularizados de alta.

Son los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones en una nota de prensa. Por provincias, en Almería se han contabilizado 3.218 altas (2% del total nacional); en Cádiz, 1.322 (0,8%); en Córdoba, 1.180 (0,7%); en Granada, 2.274 (1,4%); en Huelva, 1.675 (1,1%); en Jaén, 703; en Málaga, 5.451 (3,4%) y en Sevilla, 4.145 (2,6%)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó al finalizar los plazos para solicitar la regularización que se registraron 1.174.978 solicitudes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya estaban tramitándose. Andalucía era la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen, ya que contabilizó cerca de 162.000 solicitudes (161.557), según datos aportados por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Por provincias, en Málaga se han registrado 39.899 solicitudes; en Sevilla, 33.690; en Almería, 32.638; en Granada, 16.629; en Cádiz, 11.641; en Huelva, 10.359; en Córdoba, 9.951 y en Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes ha presentado es la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%. Le siguen Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Hinduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destacó que "todos salimos ganando" con el proceso de regularización que, en palabras de Fernández, supone "quitar carga de miedo y temor" y un "avance importantísimo". El 58,2% de las solicitudes presentadas en Andalucía son de hombres frente a un 41,8% de mujeres. La ministra subrayó que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".