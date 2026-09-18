Emasagra, premio retina 2026 por su modelo de innovación, sostenibilidad y descarbonización del agua

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GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada S.A. (Emasagra), participada por el Ayuntamiento de Granada e Hidralia, ha sido galardonada en los Premios Retina 2026, concedidos por el grupo de comunicación Prisa y con la colaboración de la consultora especializada en tecnología Capgemini. La compañía granadina, que recibirá el premio en Madrid el próximo 11 de noviembre, ha sido reconocida dentro de la categoría de Innovación Pública Sostenible.

Así lo ha dado a conocer la propia Emasagra en un comunicado, en el que detalla que, en concreto, el jurado ha premiado la iniciativa 'Emasagra en el camino a la Descarbonización', un proyecto estratégico centrado en la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la transformación digital en la gestión del ciclo integral del agua.

Ante la creciente emergencia climática y el estrés hídrico de la región, la estrategia de la empresa municipal, enmarcada en el plan 'Emasagra Impulsa 2024-2030', sitúa la transición energética y la tecnología como ejes fundamentales para garantizar un servicio resiliente tanto en la capital como en los municipios del área metropolitana donde opera.

"Este reconocimiento en los Premios Retina avala una trayectoria de años apostando por convertir la gestión del agua en un motor de transformación ecológica y digital. Seguiremos trabajando para que la innovación tecnológica se traduzca en mayor resiliencia climática y en un servicio cada vez más eficiente para la ciudadanía de Granada y su área metropolitana.", ha señalado el director-gerente de Emasagra, Juan Carlos Torres.

MODELO REFERENTE EN NEUTRALIDAD CLIMÁTICA E INNOVACIÓN DIGITAL

Entre los principales hitos que han respaldado la candidatura granadina destaca la neutralidad de carbono mantenida de forma continuada desde 2019, compensando el 100% de las emisiones. Solo en el último ejercicio, la entidad evitó la emisión de 5.342 toneladas de CO2 equivalente. Además, desde 2016 el 100% de la energía consumida por la organización procede de fuentes limpias.

En materia de autoabastecimiento, Emasagra generó 11,32 GWh de energía renovable en 2025 a través de instalaciones hidráulicas, fotovoltaicas y de cogeneración y actualmente es capaz de producir tanta energía como consume, destacando la Ecofactoría Sur, que alcanza un rendimiento del 144,3% de autosuficiencia energética.

En el ámbito tecnológico, la implantación del centro de inteligencia Hubgrade ha consolidado a la entidad como referente en digitalización hídrica. Mediante el uso de gemelos digitales, inteligencia artificial y sensorización avanzada, Emasagra ha logrado ahorrar 1,8 hectómetros cúbicos de agua mediante la reducción de pérdidas en red en más de un 18%.

Asimismo, la propuesta galardonada integra un firme compromiso con la economía circular y el impacto social, alcanzando la reutilización del 100% de los lodos de depuración mediante compostaje e implantando herramientas de cartografía social como el proyecto Big Social para apoyar a colectivos vulnerables o Emasagra Contigo, por el que la empresa se compromete a poner a las personas en el centro de la toma de decisiones.