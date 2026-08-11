Los embalses andaluces continúan perdiendo agua y se sitúan al 75,73% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 11 de agosto, al 75,73% (8.394 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces se sitúan con 118 hm3 menos respecto a la última semana.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 41,2%, con 4.567 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.463 hm3 (49,28%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 75,7%, con 6.082 hm3, 94 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.191 hm3) y mejoran en 2.166 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.916 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 69,7%, con 818 hm3, once menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (521 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 597 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 172 hm3, al 75,1% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (169 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 180 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 80,1% de su capacidad total, con 1.322 hm3, diez menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 552 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 770, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (686 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 68% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 38.103 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 912 hm3 (el 1,6% de la capacidad total de los embalses).