Los embalses andaluces encadenan un mes perdiendo agua y se sitúan en el 84,68% de su capacidad

Archivo - Detalle del embalse de Aznalcázar (Sevilla). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 84,68% (9.386 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que se traduce en un descenso de 108 hm3 de agua en la última semana. De esta forma, baja su reserva por cuarta semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los seis meses anteriores, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 49,69%, con 5.508 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.471 hm3 (58,38%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 85,64%, con 6.877 hm3, con 72 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.910 hm3); y mejoran en 2.159 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.718 hm3.

Sin embargo, la Cuenca Mediterránea Andaluza desciende ligeramente sus reservas hasta el 75,04%, con 881 hm3. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (594 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 670 hm3 en este periodo.

Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve descenso en sus reservas respecto a la pasada semana situándose en 194 hm3, al 84,71% de su capacidad, con cuatro menos. Además, la media de los últimos diez años (190 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 202 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 88,86% de su capacidad total, con 1.434 hm3, trece menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 553 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 881, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (814 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 82,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.154 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 439 hm3 (el 0,8% de la capacidad total de los embalses).